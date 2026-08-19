Entrevista de Josep Pedrerol al nuevo entrenador del Real Madrid

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José Mourinho se ha convertido en el primer gran protagonista de El Chiringuito en Mediaset. El nuevo entrenador del Real Madrid ha concedido su primera entrevista a Josep Pedrerol. Y ahí, entre otras cosas, ha contado algunos secretos del vestuario, entre los que se incluye el motivo por el que apareció en el último partido amistoso con ojo morado.

"Ha sido Lacosta, un niño del Castilla", ha desvelado Mourinho cuando le han preguntado por ese moratón del ojo. No con el objetivo de señalar, sino de aclararlo: "Me tiró un balonazo, yo estaba con gafas y me tocó, pero no es por eso que no fue convocado el último partido", bromeó.

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José Mourinho cuenta los secretos del vestuario del Real Madrid

El técnico, además, también ha contado qué tipo de jugadores se ha encontrado en su llegada y sus primeras reglas en su regreso a Madrid: "He encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar como producto final, abierto al sentido común. Todo lo que yo les pido es sentido común: decirles que tienen que estar 1 hora antes del entrenamiento y no 5 minutos antes es sentido común, llegar antes, desayunar controlado, el gimnasio. Todo es sentido común. No estamos libres de que pueda pasar algo, que es normal, pero hasta ahora ninguna oportunidad".

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Además, también ha confesado que pasa casi todas las noches en Valdebebas: "En mi otra etapa tenía hijos pequeños y estábamos todos, pero ahora mis hijos tienen 29 y 26 años, viven en Londres y mi mujer continúa mucho con los niños. Cuando viene a Madrid yo encantado, cuando no estoy siempre en Valdebebas".

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