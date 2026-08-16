José Mourinho toma nota del Schalke-Real Madrid con Arda Güler, Mbappé, Espí y los fichajes

Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 19:19h.

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El Real Madrid ha finalizado este domingo su pretemporada con un nuevo triunfo al ganar por 0-3 al Schalke 04 en un encuentro cargado de buenas noticias para José Mourinho antes de afrontar el estreno en LALIGA EA Sports. Desde un Kylian Mbappé que ha vuelto al 100% físicamente de sus vacaciones a un Arda Güler en modo quarterback con asistencia a Huijsen hasta un Carlos Espí que lidera a los fichajes, ya todos con minutos, con un nuevo gol.

Muy rápido, el equipo madridista se adelantó en el Veltins Arena ante el equipo recién ascendido de vuelta a la Bundesliga. Mbappé aprovechó un grave error de Schallenberg con un pase atrás para plantarse solo delante de Loris Karius, portero de gran recuerdo para el madridismo, y batirle por bajo.

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El francés realizó varias carreras durante la primera mitad en las que demostró que, a pesar de haber vuelto esta semana a los entrenamientos tras sus vacaciones, está a tope de ritmo. Karius estuvo fino para desbaratarle el doblete en un par de ocasiones pero el que no falló fue Dean Huijsen en un córner botado por Arda Güler, que demostró que quiere un sitio en el once titular dejando un gran repertorio de pases y control de juego.

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Ibrahima Konaté ya debutó con el Real Madrid jugado como titular y en la segunda mitad llegó el turno de Marc Cucurella y Yan Diomande. Sin embargo, entre tantas sustituciones, el partido tuvo poca historia más allá de ver un nuevo gol de Carlos Espí después de una espectacular jugada trenzada por todo el equipo y la asistencia de Álvaro Carreras.

Ficha técnica del Schalke-Real Madrid

0 - Schalke 04: Karius; Kuruçay (Wöber, m.62), T. Becker, Katic (Ayhan, m.46); Schallenberg (Tanaka, m.62), El Faouzi, Aouchiche (Bachmann, m.77), Ljubicic (Vozar, m.77), V. Becker; Adamu (Gomis, m.81) y Sylla (Dzeko, m.80).

3 - Real Madrid: Courtois (Lunin, m.46) (Ilia, m.87); Trent (Dumfries, m.61), Konaté (Rüdiger, m.46), Huijsen (Mario Rivas, m.86), Carreras (Cucurella, m.61); Valverde (Cestero, m.74), Bernardo Silva (Bellingham, m.61), Brahim (Diomande, m.61), Arda Güler (Camavinga, m.46); Vinicius (Alexis Ciria, m.87) y Mbappé (Carlos Espí, m.46).

Goles: 0-1, min. 6: Kylian Mbappé. 0-2, min. 20: Huijsen. 0-3, m. 57: Carlos Espí.

Árbitro: amonestó a Mbappé (m.40) y Camavinga (m.71) por el Real Madrid.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen (Alemania).