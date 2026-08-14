Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 13:58h.

El once ideal de Luis Castro para el Levante en la 26/27: todos los caminos llevan a Etta Eyong

El técnico repasó los nombres propios del mercado de fichajes granota

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El entrenador del Levante UD, Luis Castro, reconoció este viernes que ni él ni el club querían desprenderse del delantero Carlos Espí, pero destacó que los problemas económicos que arrastra la entidad ‘granota’ obligó a asumir la venta del ariete al Real Madrid y calificó como "muy bueno" el balance de las operaciones de mercado.

“Sabemos que hace muchos años que el club tiene problemas que está arreglando poco a poco y por eso hacemos ventas que son necesarias. Nosotros no hubiéramos vendido a Carlos Espí, pero es algo que había que hacer”, explicó Castro en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Espanyol. Castro negó que hubiera dependencia de Espí: “Hizo muchos goles, pero si el equipo no funcionaba no le iban a llegar balones. Espí fue muy importante, pero ya hemos hecho goles sin él y también ganamos partidos sin él como titular”.

La plantilla y el mercado de fichajes

El entrenador portugués también habló sobre la situación de la plantilla actual con doce jugadores inscritos en LaLiga antes del debut ante el Espanyol: “Yo he preparado el partido contando con todos los jugadores y eso nos ayuda porque todos están preparados y el club está haciendo lo máximo posible para solucionar esta situación”.

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El técnico ‘granota’ valoró la situación de Carlos Álvarez y habló sobre una posible salida: “Si hay un día en el que salga, saldrá, como todos los otros. Ni él ni yo somos más importantes que el Levante. Lo que yo siento es que está al cien por cien con el equipo porque está trabajando bien”.

Castro hizo un balance general sobre el mercado de fichajes del Levante: “Con el presupuesto que tenemos, el mercado ha sido muy bueno. Los fichajes que lleguen ahora van a depender mucho de las salidas, aunque hay algunas posiciones que tenemos que fichar sin depender de salidas. Estamos preparados para todo”.