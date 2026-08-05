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El once ideal de Luis Castro para el Levante en la 26/27: todos los caminos llevan a Etta Eyong

Luis Castro durante un partido del Levante la temporada pasada
Luis Castro durante un partido del Levante la temporada pasada. Europa Press
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Carlos Álvarez durante un partido del Levante la temporada pasada
Carlos Álvarez durante un partido del Levante la temporada pasada. Europa Press

El posible once del Levante para la temporada 26/27

XI del Levante: Ryan; Santiago Jeremy Toljan, Aissa Mandi, De la Fuente, Manu Sánchez; Hugo Sotelo / Kervin Arriaga, Olasagasti, Carlos Álvarez / Enzo Bardeli; Kareem Tunde, Etta Eyong, Iván Romero.

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