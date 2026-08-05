El once ideal de Luis Castro para el Levante en la 26/27: todos los caminos llevan a Etta Eyong
Después de ser una de las revelaciones del tramo final del campeonato, el conjunto granota quiere conseguir la permanencia sufriendo un poco menos
El Levante presenta en el último campo de tierra de Valencia su camiseta inspirada en los 70
El posible once del Levante para la temporada 26/27
XI del Levante: Ryan; Santiago Jeremy Toljan, Aissa Mandi, De la Fuente, Manu Sánchez; Hugo Sotelo / Kervin Arriaga, Olasagasti, Carlos Álvarez / Enzo Bardeli; Kareem Tunde, Etta Eyong, Iván Romero.