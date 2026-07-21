El Levante presenta en el último campo de tierra de Valencia su camiseta inspirada en los 70

David Torres 21 JUL 2026 - 16:59h.

Se trata del campo del Sporting Benimaclet

Ya es oficial el regreso del hijo pródigo: Manu Sánchez ya es granota

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ValenciaEl Levante UD no sólo hace fichajes como el de Manu Sánchez, este martes acaba de presentar su tercera equipación para la nueva temporada, diseñada por Macron, proveedor técnico oficial del club desde hace diez temporadas. La nueva equipación está inspirada en la utilizada por el conjunto levantinista en la temporada 1978/1979 en Segunda División B, reinterpretando aquel diseño con una propuesta contemporánea y la incorporación de materiales técnicos de última generación. El equipo de la mencionada campaña se proclamó campeón del Grupo II de la categoría de bronce, conquistando el ascenso con 80 goles a favor. Para presentarlo ha elegido un campo con un sabor especial.

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El verde en un campo de tierra

No en vano, se trata del último campo de tierra de la ciudad de Valencia, el del Sporting Benimaclet, muy cercano al Ciutat de Valencia. Sin duda, un marco incomparable para una camiseta con aire retro.

El verde es el color predominante de esta tercera equipación, una elección que rememora aquella histórica camiseta sin renunciar a la identidad azulgrana del Levante UD. Esta esencia se refleja en una doble franja vertical azulgrana situada en el lado izquierdo del pecho, donde se integra el escudo del club en silicona. En el lado derecho destaca el logotipo Macron Hero en azul marino.

El diseño se completa con un cuello de pico rematado con ribetes en rojo cardenal y azul marino, la misma combinación cromática que luce en los puños de las mangas, reforzando la personalidad y el carácter de la prenda.

Más allá de su inspiración histórica, la camiseta incorpora la tecnología Eco 3D Knit – Matrix, un tejido técnico tipo jacquard perteneciente a la gama Eco Fabric y confeccionado con poliéster 100 % reciclado. Este innovador sistema permite crear diseños y tramas directamente sobre el tejido, generando una superficie tridimensional con efecto relieve que mejora tanto la estética como el tacto y la comodidad de la prenda.

La tercera equipación se completa con un pantalón verde con cordón de ajuste en azul marino y detalles en rojo y azul en los ribetes laterales. Las medias, también verdes, incorporan una franja azulgrana en disposición horizontal, manteniendo la coherencia estética del conjunto.

La nueva equipación ya está disponible en la tienda online del Levante UD y podrá adquirirse de forma presencial en la Tenda Granota a partir de este viernes.

Desde el Levante UD queremos agradecer al Sporting Benimaclet la predisposición, colaboración y todas las facilidades brindadas para poder llevar a cabo la sesión de fotos en el terreno de juego donde disputa sus encuentros.