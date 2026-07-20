Oficial Hugo Sotelo, nuevo fichaje del Levante: las condiciones de su contrato

David Torres 20 JUL 2026 - 16:32h.

Cuarto fichaje tras Bardeli, Dani Requena y Mandi; Manu Sánchez puede ser el cuarto

Hugo Sotelo ya está en Valencia para fichar por el Levante

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ValenciaYa es oficial. El Levante UD y el RC Celta de Vigo han pactado la cesión de Hugo Sotelo hasta la finalización de la presente temporada. Sin embargo, no es una cesión simple. El Levante UD y su entrenador, Luis Castro, tienen fe a este futbolista sub 23 que, además, ha sido internacional sub 21 por España y a él le van a dar la manija del centro del campo. Es el cuarto fichaje tras Bardeli, Mandi y Dani Requena; Manu Sánchez puede ser el cuarto

¿Quién es Hugo Sotelo?

Nacido en Vigo el 19 de diciembre de 2003, Hugo Sotelo es un centrocampista formado en la cantera del RC Celta de Vigo, donde ha completado las etapas de su formación hasta llegar al fútbol profesional. El jugador debutó en competición oficial con el primer equipo celeste el 16 de mayo de 2021 en un encuentro de LALIGA frente al FC Barcelona y, desde entonces, ha ido acumulando experiencia al máximo nivel. En su trayectoria suma un total de 64 partidos en la máxima categoría y siete encuentros en la Europa League, competición en la que debutó la pasada temporada. Asimismo, el futbolista ha sido internacional con la Selección española Sub-21.

Las condiciones del contrato de Hugo Sotelo

Con su llegada al Levante UD, Hugo Sotelo afrontará la que será su primera experiencia profesional lejos de su ciudad natal. El centrocampista conocerá esta tarde a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva, donde se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro para comenzar a preparar el inicio del campeonato. Antes, eso sí, ha firmado un contrato con cesión pero que encierra una opción de compra por valor de 3 millones de euros, a cambio del 50% de sus derechos federativos.

La cesión de Hugo Sotelo no ha sido gratis, prueba evidente es que el Levante UD ha tenido que pagar una mínima cantidad (100.000 euros) y sólo ha logrado una opción de compra no obligatoria por la mitad de los derechos del futbolista