David Torres 17 JUL 2026 - 16:30h.

Llega cedido del Villarreal, donde debutó antes de ir salido al Córdoba

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ValenciaDani Requena se ha convertido en nuevo jugador granota tras el acuerdo alcanzado entre el Levante UD y el Villarreal CF para su cesión hasta final de temporada. Tercera incorporación del conjunto valenciano tras Bardeli y Mandi.Julio Díaz, del Atlético y Hugo Sotelo, del Celta deberían ser los siguientes si nada se tuerce. Llega cedido, sin opción de compra obligatoria y tras haber renovado su contrato con el Villarreal. Está ante su gran oportunidad para consolidarse en la élite de la mano de un entrenador que ha demostrado que no le duelen prendas en darle minutos a los jóvenes que se lo ganan en el día a día de los entrenamientos.

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¿Quién es Dani Requena?

El centrocampista (12/02/2004, Cenes de la Vega –Granada-) inició su formación futbolística en las categorías inferiores del CF Sierra Nevada Cenes y del Granada CF. En edad alevín dio el salto a la cantera del Villarreal CF, donde continuó su progresión hasta debutar con el primer equipo el pasado 25 de mayo de 2025 en el encuentro disputado frente al Sevilla FC.

La pasada campaña militó como cedido en el Córdoba CF, disputando 36 encuentros oficiales y anotando dos goles. Dani Requena también ha defendido los colores de la Selección española, tanto en el equipo Sub-19 como en el Sub-21. El nuevo jugador levantinista se pondrá a las órdenes del técnico Luís Castro el próximo lunes.

Dani Requena es un centrocampista de perfil creativo que destaca por su inteligencia táctica, su visión de juego y su capacidad para organizar el ataque desde la medular. Diestro y con buen trato de balón, sobresale por su precisión en el pase, su habilidad para encontrar espacios entre líneas y su criterio en la toma de decisiones. Puede actuar tanto como mediocentro como en posiciones más avanzadas en el centro del campo, donde aporta fluidez a la circulación y conecta con facilidad con los jugadores de ataque. Además, combina calidad técnica con sacrificio defensivo. El Levante es su gran oportunidad para