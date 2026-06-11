David Torres 11 JUN 2026 - 11:09h.

Enzo Bardeli coincidió con Luis Castro en Francia

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ValenciaTras salvar la categoría de forma milagrosa, y a pesar de los rumores de venta de algunos jugadores, el Levante UD se pone las pilas para la nueva temporada y acaba de cerrar el fichaje de Enzo Bardeli, han alcanzado un acuerdo para la incorporación del futbolista francés que quedará vinculado a la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2029.

El centrocampista (11 de abril de 2001, Coudekerque-Branche) se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille hasta que en 2021 se incorporó al USL Dunkerque. Durante su etapa en el club francés coincidió con el entrenador Luís Castro, quien le dirigió en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025. En la última de ellas, el equipo logró clasificarse para la promoción de ascenso a la máxima categoría. El nuevo jugador granota llega al Levante UD después de completar una destacada campaña con 36 encuentros disputados, diez goles anotados y siete asistencias.

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Apadrinado por Luis Castro

El centrocampista se ha mostrado “muy contento” por recalar en la entidad levantinista poder conocer la liga española. “Solo he escuchado cosas buenas de este club y esta ciudad, tengo muchas ganas de conocer a los aficionados y poder jugar en este estadio”, admite.

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El jugador francés coincidió con el entrenador Luís Castro en su etapa en el USL Dunkerque. Por ello, futbolista y técnico mantuvieron conversaciones antes de su llegada al Levante UD. “Trabajamos muy bien juntos y sé que puedo progresar con él. El mister me ha hablado muy bien del club, me ha dicho que hay mucha ambición y que se puede trabajar realmente bien”, ha comentado.

Enzo Bardeli reconoce que siguió la trayectoria del conjunto levantinista desde la incorporación del entrenador portugués. “Es lo que me hizo venir aquí y estoy muy contento de que esté pasando”, concluye el futbolista que vuelve a ponerse a las órdenes del técnico milagro de los granotas.