Regresa al fútbol español a sus 34 años

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Ya es oficial: Aïssa Mandi vuelve a LaLiga EA Sports. Tras jugar el Mundial 2026 con la selección de Argelia como jugador libre, pues acabó contrato con el Lille el pasado mes de junio, el Levante UD ha anunciado la contratación del central, que firma por dos temporadas para reforzar la zaga granota.

"El Levante UD y Aïssa Mandi han alcanzado un acuerdo para que el defensa internacional argelino se convierta en nuevo jugador granota y refuerce la zaga del conjunto levantinista hasta el mes de junio de 2028", ha anunciado la entidad valenciana.

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La trayectoria de Aïssa Mandi antes de fichar por el Levante

De esta forma, Mandi regresa a una competición que conoce de maravilla. Estuvo tres temporadas defendiendo la camiseta del Betis, con el que disputó nada menos que 173 partidos, y en verano de 2021 se fue con la carta de libertad al Villarreal, donde jugó 79 encuentros a lo largo de dos cursos.

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Mandi ha estado jugando las dos últimas temporadas en el Lille, con el que ha llegado a sumar 71 apariciones. El pasado curso fue una pieza clave del cuadro francés, titular en ocho partidos de la Europa League y en 28 de las 34 jornadas de la Ligue 1, en la que el su equipo acabó en tercera posición y clasificándose para la próxima edición de la Champions League.

Ahora, a sus 34 años, regresa al fútbol español con el objetivo de ser una pieza importante en el Levante, que consiguió una salvación casi milagrosa durante la segunda vuelta del pasado curso de la mano de Luís Castro.