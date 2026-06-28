Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Logo de Uno por uno del Mundial de fútbol 2026
Competicion:
Bwin editorial nuevo

Final surrealista con Mahrez rompiendo el biscotto y Kalajdzic como héroe: las notas del Argelia-Austria

Riyad Mahrez pelea un balón con Romano Schmid
Riyad Mahrez pelea un balón con Romano Schmid. EFE
Compartir

El rival de España en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 será finalmente Austria después del empate 3-3 ante Argelia del equipo dirigido por Ralf Rangnick. El duelo disputado en Kansas City tuvo la sombra del empate que beneficiaba a ambas selecciones y, pese a que ambas lo dieron todo, en el final del encuentro sí bajaron el ritmo hasta que Mahrez le dio la vuelta a todo y Kalajdzic volvió a meter dentro a los europeos.

La primera parte tuvo una intensidad que no hacía reflejar un pacto entre ambos equipos y se fue al descanso empate tras los tantos de Arnautovic y de Belghali. Sabitzer volvió a marcar para los austríacos y Mahrez igualó en un encuentro que se durmió con los dos equipos firmando el 2-2. Ahí apareció el ex del City, ya en el descuento, para marcar un tanto que colocaba a los magrebíes como rivales de España y eliminaba al cuadro alpino, antes de que Kalajdzic devolviera las cosas a su sitio aprovechando sus dos metros de altura para el 3-3.

PUEDE INTERESARTE

El uno por uno de Argelia

Oussama Benbot [4]: Petkovic se cansó de Luca Zidane y dio entrada al meta del USM Alger, que no mejoró al meta del Granada y pudo hacer más sobre todo en el tanto de Arnautovic. No aportó.

Rafik Belghali [7]: El lateral diestro del Hellas Verona estaba dejando huecos en defensa pero lo quiso compensar en ataque. Recogió una pelota en línea de fondo y se marchó con una pisadita de Sabitzer para anotar el golazo del 1-1.

PUEDE INTERESARTE

Aissa Mandi [6]: Arnautovic le ganó la partida por su costado pero el ex del Real Betis y el Villarreal estuvo fino en la zaga, sobre todo en la segunda mitad.

Ramy Bensebaini [6]: A la altura de Mandi en el eje de la zaga, formando ambos una línea contra la que Austria se chocó más de una vez.

Jaouen Hadjam [4]: Su error grave en la pelea con Laimer provocó el tanto de Sabitzer que hacía el 2-1 para Austria. No estuvo fino.

Nabil Bentaleb [6]: Tardó en entrar en el encuentro pero fue clave que aumentara sus prestaciones para que Argelia se mantuviese en orden.

Fares Chaibi [6]: Apareció poco pero lo hizo siempre con peligro, como en la jugada en la que reventó la pelota en el palo de Schlager.

Ibrahim Maza [7]: Desde el principio se le vio con ganas de lucirse con detalles técnicos y regates. Pidió la pelota una y otra vez a sus 20 años cuando más quemaba.

Riyad Mahrez [9]: Tomó la responsabilidad para aparecer como no lo había hecho en los otros dos partidos y esta vez sí lideró a Argelia con el mando de la pelota y definiendo para el 2-2 antes de marcar por sorpresa el tercero.

PUEDE INTERESARTE
Riyad Mahrez celebra uno de sus goles en el Argelia-Austria
Riyad Mahrez celebra uno de sus goles en el Argelia-Austria. EFE

Houssem Aouar [8]: No había aparecido el jugador del Al Ittihad en todo el encuentro y se inventó un jugadón dejando atrás a Posch para regalarle el tanto a Mahrez. Volvió a asistirle en lo que era el 2-3.

Amine Gouiri [5]: El punta tuvo que salir del área para poder tocar balón ya que sus compañeros no lograron encontrarle en zona de remate.

Sustituciones

Zineddine Belaid [5]: Entró para los minutos en los que ya ninguno se la quería jugar.

Samir Chergui [5]: El central entró para fortalecer la línea defensiva.

Rayan Ait-Nouri [5]: Intentó aportar más agresividad con su entrada al campo pero ya existía respeto entre ambos equipos.

Fares Ghedjemis [-]: Salió en el descuento.

El uno por uno de Austria

Alexander Schlager [5]: Poco se le puede decir al meta austríaco por los dos goles de Argelia en los que le fusilaron desde muy cerca ni en el último de Mahrez.

Stefan Posch [5]: Aouar le dejó retratado en la jugada del 2-2 pese a que, hasta entonces, estaba cumpliendo en tareas defensivas.

Philipp Lienhart [6]: Controló a Gouiri cuando el delantero argelino estuvo en situación de poder rematar balones en el área.

David Alaba [7]: Sigue confirmándose como otro futbolista distinto cuando juega con Austria y ejerció de líder en defensa aprovechando su gran envío en largo para asistir a Arnautovic.

Phillipp Mwene [2]: Generó problemas en el rival con sus veloces arrancadas y después las provocó también en Austria en jugadas como la del tanto de Belghali, en la que se comió un rebote en el banderín de córner, o el de Mahrez, perdiendo la marca del exjugador del City.

Nicolas Seiwald [6]: Fue de más a menos hasta el descanso, con una primera media hora en la que pisó área gracias a sus arrancadas y un tramo final de primera parte en la que no controló a los argelinos. De nuevo recuperó su nivel en la segunda mitad.

Xaver Schlager [5]: El mediocentro sostuvo a Austria cuando Argelia comenzó a tener la pelota impidiendo que el equipo de Rangnick se rompiera.

Konrad Laimer [7]: El futbolista del Bayern de Múnich sigue demostrando su polivalencia y en esta ocasión jugó en una zona más ofensiva aportando la misma inteligencia futbolística.

Romano Schmid [4]: Muy poquito del jugador del Werder Bremen, que fue el peor de los tres hombres sustituidos por Rangnick en el descanso.

Marcel Sabitzer [8]: El jugador diferencial de Austria en un equipo con poca chispa. Sus arrancadas fueron oro para los suyos y anotó el momentáneo 2-1 con un disparo marca de la casa.

Marko Arnautovic [8]: A los 10 minutos demostró que no había pacto posible con un codazo en el cuello a Aissa Mandi. Anotó el tanto que abría la lata con un gran control y extraña definición y se marchó al descanso.

Marko Arnautovic anota en el Argelia-Austria
Marko Arnautovic anota en el Argelia-Austria. EFE

Sustituciones

Florian Grillitsch [5]: El ex del Real Valladolid entró para jugar la segunda parte y le dio equilibrio a Austria.

Paul Wanner [4]: Apenas tuvo incidencia en el juego en toda la segunda parte, más centrado en defender.

Michael Gregoritsch [6]: No fue el partido deseado para el ariete, que le tocó correr en la presión y pelearse con los defensas argelinos sin casi tocar balón pero se reivindicó ganando el balón del 3-3.

Kevin Danso [6]: El zaguero tuvo minutos en la segunda parte para terminar de amarrar la clasificación.

Sasa Kalajdzic [8]: El ariete entró para rematar algún balón gracias a sus dos metros de altura y vaya si lo hizo, marcando el tanto que evitaba la eliminación de Austria.

Temas