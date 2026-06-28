Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 06:10h.

Así jugaron los hombres de Vladimir Petkovic y Ralf Rangnick

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de dieciseisavos: partidos confirmados, fechas y horarios

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El rival de España en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 será finalmente Austria después del empate 3-3 ante Argelia del equipo dirigido por Ralf Rangnick. El duelo disputado en Kansas City tuvo la sombra del empate que beneficiaba a ambas selecciones y, pese a que ambas lo dieron todo, en el final del encuentro sí bajaron el ritmo hasta que Mahrez le dio la vuelta a todo y Kalajdzic volvió a meter dentro a los europeos.

La primera parte tuvo una intensidad que no hacía reflejar un pacto entre ambos equipos y se fue al descanso empate tras los tantos de Arnautovic y de Belghali. Sabitzer volvió a marcar para los austríacos y Mahrez igualó en un encuentro que se durmió con los dos equipos firmando el 2-2. Ahí apareció el ex del City, ya en el descuento, para marcar un tanto que colocaba a los magrebíes como rivales de España y eliminaba al cuadro alpino, antes de que Kalajdzic devolviera las cosas a su sitio aprovechando sus dos metros de altura para el 3-3.

El uno por uno de Argelia

Oussama Benbot [4]: Petkovic se cansó de Luca Zidane y dio entrada al meta del USM Alger, que no mejoró al meta del Granada y pudo hacer más sobre todo en el tanto de Arnautovic. No aportó.

Rafik Belghali [7]: El lateral diestro del Hellas Verona estaba dejando huecos en defensa pero lo quiso compensar en ataque. Recogió una pelota en línea de fondo y se marchó con una pisadita de Sabitzer para anotar el golazo del 1-1.

Aissa Mandi [6]: Arnautovic le ganó la partida por su costado pero el ex del Real Betis y el Villarreal estuvo fino en la zaga, sobre todo en la segunda mitad.

Ramy Bensebaini [6]: A la altura de Mandi en el eje de la zaga, formando ambos una línea contra la que Austria se chocó más de una vez.

Jaouen Hadjam [4]: Su error grave en la pelea con Laimer provocó el tanto de Sabitzer que hacía el 2-1 para Austria. No estuvo fino.

Nabil Bentaleb [6]: Tardó en entrar en el encuentro pero fue clave que aumentara sus prestaciones para que Argelia se mantuviese en orden.

Fares Chaibi [6]: Apareció poco pero lo hizo siempre con peligro, como en la jugada en la que reventó la pelota en el palo de Schlager.

Ibrahim Maza [7]: Desde el principio se le vio con ganas de lucirse con detalles técnicos y regates. Pidió la pelota una y otra vez a sus 20 años cuando más quemaba.

Riyad Mahrez [9]: Tomó la responsabilidad para aparecer como no lo había hecho en los otros dos partidos y esta vez sí lideró a Argelia con el mando de la pelota y definiendo para el 2-2 antes de marcar por sorpresa el tercero.

Houssem Aouar [8]: No había aparecido el jugador del Al Ittihad en todo el encuentro y se inventó un jugadón dejando atrás a Posch para regalarle el tanto a Mahrez. Volvió a asistirle en lo que era el 2-3.

Amine Gouiri [5]: El punta tuvo que salir del área para poder tocar balón ya que sus compañeros no lograron encontrarle en zona de remate.

Sustituciones

Zineddine Belaid [5]: Entró para los minutos en los que ya ninguno se la quería jugar.

Samir Chergui [5]: El central entró para fortalecer la línea defensiva.

Rayan Ait-Nouri [5]: Intentó aportar más agresividad con su entrada al campo pero ya existía respeto entre ambos equipos.

Fares Ghedjemis [-]: Salió en el descuento.

El uno por uno de Austria

Alexander Schlager [5]: Poco se le puede decir al meta austríaco por los dos goles de Argelia en los que le fusilaron desde muy cerca ni en el último de Mahrez.

Stefan Posch [5]: Aouar le dejó retratado en la jugada del 2-2 pese a que, hasta entonces, estaba cumpliendo en tareas defensivas.

Philipp Lienhart [6]: Controló a Gouiri cuando el delantero argelino estuvo en situación de poder rematar balones en el área.

David Alaba [7]: Sigue confirmándose como otro futbolista distinto cuando juega con Austria y ejerció de líder en defensa aprovechando su gran envío en largo para asistir a Arnautovic.

Phillipp Mwene [2]: Generó problemas en el rival con sus veloces arrancadas y después las provocó también en Austria en jugadas como la del tanto de Belghali, en la que se comió un rebote en el banderín de córner, o el de Mahrez, perdiendo la marca del exjugador del City.

Nicolas Seiwald [6]: Fue de más a menos hasta el descanso, con una primera media hora en la que pisó área gracias a sus arrancadas y un tramo final de primera parte en la que no controló a los argelinos. De nuevo recuperó su nivel en la segunda mitad.

Xaver Schlager [5]: El mediocentro sostuvo a Austria cuando Argelia comenzó a tener la pelota impidiendo que el equipo de Rangnick se rompiera.

Konrad Laimer [7]: El futbolista del Bayern de Múnich sigue demostrando su polivalencia y en esta ocasión jugó en una zona más ofensiva aportando la misma inteligencia futbolística.

Romano Schmid [4]: Muy poquito del jugador del Werder Bremen, que fue el peor de los tres hombres sustituidos por Rangnick en el descanso.

Marcel Sabitzer [8]: El jugador diferencial de Austria en un equipo con poca chispa. Sus arrancadas fueron oro para los suyos y anotó el momentáneo 2-1 con un disparo marca de la casa.

Marko Arnautovic [8]: A los 10 minutos demostró que no había pacto posible con un codazo en el cuello a Aissa Mandi. Anotó el tanto que abría la lata con un gran control y extraña definición y se marchó al descanso.

Sustituciones

Florian Grillitsch [5]: El ex del Real Valladolid entró para jugar la segunda parte y le dio equilibrio a Austria.

Paul Wanner [4]: Apenas tuvo incidencia en el juego en toda la segunda parte, más centrado en defender.

Michael Gregoritsch [6]: No fue el partido deseado para el ariete, que le tocó correr en la presión y pelearse con los defensas argelinos sin casi tocar balón pero se reivindicó ganando el balón del 3-3.

Kevin Danso [6]: El zaguero tuvo minutos en la segunda parte para terminar de amarrar la clasificación.

Sasa Kalajdzic [8]: El ariete entró para rematar algún balón gracias a sus dos metros de altura y vaya si lo hizo, marcando el tanto que evitaba la eliminación de Austria.