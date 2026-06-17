Pablo Sánchez 17 JUN 2026 - 08:08h.

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San FranciscoAustria rompió la maldición que le perseguía desde 1990, última vez que logró una victoria en un Mundial, para superar a Jordania 3-1 no sin sufrimiento e igualar a puntos a Argentina en este grupo J. Se adelantó en el primer tiempo con un golazo de bandera de Romano Schmid que sirvió para marcharse con ventaja al descanso. Tras la reanudación, los jordanos replicaron e igualaron con otro gol de bella factura obra de Ali Olwan. A partir de ahí aparecieron en escena Arnautovic y Sabitzer. El jugador del Borussia Dortmund fue el que puso el balón al área que terminó en gol en propia puerta de Al-Arab. Con el tiempo superado, Arnautovic selló la victoria desde los 11 metros.

Las notas de Austria

Schlager (6): Apareció en el primer tiempo para abortar un par de llegadas claras de Jordania. Buena colocación y respuesta.

Stefan Posch (5): No tuvo su mejor tarde. Los ataques y las contras de Jordania se acumulaban por su zona.

Lienhart (6): Tuvo trabajo en el primer tiempo. Lo intentó Jordania por el centro en varias ocasiones pero casi siempre se topó con su oposición.

David Alaba (7): Expeditivo para frenar los ataques jordanos. Cortes continuos sin complicaciones aunque algo desordenado junto a sus compañeros de demarcación.

Mwene (5): Su banda estuvo algo desaparecida en el primer tiempo. Jordania volcó el juego por el otro costado y el centro y tampoco tuvo mucho protagonismo en ataque. Mejoró en el segundo tiempo hasta que fue sustituido en el minuto 59.

Romano Schmid (8): Su primer golpeo se convirtió en un auténtico golazo, el primero de la cita, por la escuadra desde fuera del área. Primer gol de Austria en un Mundial desde 1998.

Laimer (6): Se movió con libertad por la medular y la zona ofensiva y eso permitió a su equipo desarbolar la defensa jordana. Llevó peligro por el costado zurdo.

Seiwald (5): Aunque no participó en exceso, se mantuvo regular durante todo el choque. Muchos kilómetros en las piernas.

X. Schlager (4): Grave pérdida de balón en el segundo tiempo que le costó a su selección el tanto del empate.

Sabitzer (7): Se dejó ver mucho más en el segundo tiempo tras un primer acto en el que su selección lo echó en falta. Mucho centro envenenado buscando a un compañero en el área. Gracias al balón parado llegó el 2-1.

Kalajdzic (4): Se quedó en el banco tras el descanso. Escaso protagonismo en ataque, sin llegadas ni peligro.

Suplentes

Arnautovic (7): Anotó el 2-1, pero fue anulado por mano previa de un compañero en el área. Incisivo en todas las acciones aéreas. No falló desde el punto de penalti para el definitivo 3-1.

Danso (-).

Wanner (-).

Chukwuemeka (-).

Patrick Wimmer (-).

Las notas de Jordania

Abu Laila (3): Hizo la estatua en el primer tanto de Austria. Error garrafal en el despeje de puños que provocó el gol anulado de Arnautovic.

Ehsan Haddad (6): Orden total del capitán jordano. No perdió el sitio y cabalgó la banda en innumerables ocasiones.

Nasib (6): Una roca atrás. Recuperaciones de balón muy importantes para secar el ataque austriaco

Al-Arab (5): Se impuso casi siempre en el cuerpo a cuerpo. Su envergadura y fuerza, clave en muchas acciones. Un intento de despeje fatídico acabó con el balón en su propia portería y el 2-1 para Austria.

Mo Abualnadi (7): Superó al ataque jordano una vez tras otra. Metió el pie sin miedo y obligó al rival a buscar las bandas para generar peligro.

Abu Taha (6): Tiró de técnica para salir de situaciones comprometidas en muchas ocasiones. Llevó peligro al área austriaca por los costados.

Odeh Al Fakhouri (6): Se atrevió en un par de ocasiones con el disparo lejano para poner a prueba al meta rival.

Al-Rashdan (6): Su misión se basó en nutrir a las bandas de balones para generar ocasiones a través de los costados. Aportación muy positiva. Mucha maestría para sacar el balón con criterio e iniciar acciones de peligro.

Al-Rawabdeh (5): Recuperó muchos balones en la medular y organizó el juego de su equipo, aunque se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Ali Olwan (7): Tuvo el empate justo después del gol de Romano Schmid. Remate de cabeza tras un corner que se topó con el larguero. Espectacular golpeo para empatar y anotar el primer gol de la historia de su selección en un Mundial.

Al-Tamari (5): Le imprimió mucha velocidad al juego de su selección desde el inicio. Buscó portería cada vez que tuvo ocasión, aunque todos esperaban algo más de él en momentos decisivos.

Suplentes

Obaid (-).

Saed Al-Rosan (-).

Al Mardi (-).

Al-Dawoud (-).

Al-Azaizeh (-).