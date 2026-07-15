Celia Pérez 15 JUL 2026 - 11:41h.

El futbolista se marchará en calidad de cedido con opción de compra

La opción de Giorgi Kochorashvili, en el radar del Celta, para salir del Sporting de Portugal

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El Celta de Vigo y el Levante han conseguido cerrar el acuerdo para la salida de Hugo Sotelo. Ambos clubes llevan días negociando y a pesar de que ya tenían un principio de acuerdo no ha sido hasta ahora cuando han conseguido llegar a un punto en común. Ya está todo listo y el futbolista se marchará al club granota en calidad de cedido con una opción de compra a final de temporada.

Según cuenta este miércoles Faro de Vigo, el Levante abonará 100.000 euros al Celta por su cesión y ha incluido una opción de compra a final de temporada de tres millones de euros por el 50% de sus derechos. De esta forma, el Celta se guarda la mitad de los derechos del jugador en caso de que se produjera una futura compra.

La irrupción de Miguel Román ha provocado que el canterano celeste, que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años, perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LALIGA, 16 de ellos como titular, y siete de la Europa League, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego.

El convencimiento de Luis Castro, técnico granota, de que Hugo Sotelo es una de las piezas que le falta a su equipo, tal y como le ha transmitido, ha sido clave para que el futbolista termine recalando este verano en el Ciutat de Valencia. Tal es el interés que al parecer el conjunto levantinista incluso le habría aumentado ligeramente su sueldo con respecto a lo que cobraba en el Celta de Vigo.

Por lo que a falta de confirmación oficial, todo apunta a Hugo Sotelo se convertirá próximamente en nuevo jugador del Levante en los próximos días. Una nueva etapa en la que seguir creciendo está a la vuelta de la esquina.