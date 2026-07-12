Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 17:23h.

El Celta echa cuentas por el fichaje de Ayoze Pérez: un obstáculo y una alternativa

Ambos clubes habrían llegado a un principio de acuerdo

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El Celta todavía tiene muchas tareas por acometer en el presente mercado de fichajes, tanto en la incorporación de nuevos futbolistas como en la salida de aquellos que no cuentan para Claudio Giráldez. Al club le conviene aligerar plantilla, por lo que este último paso cobra mayor relevancia si cabe. Uno de los que está muy cerca de cambiar de aires es Hugo Sotelo.

Según informa EFE, Hugo Sotelo tiene apalabrada su salida del Celta rumbo al Levante, rival de los celestes la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS. Ambos clubes habrían llegado ya a un principio de acuerdo y solo falta por concretar la forma en la que se acomete esta operación.

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La irrupción de Miguel Román hizo que el canterano celeste, que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años, perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LALIGA EA SPORTS, 16 de ellos como titular, y siete de la Europa League, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego.

Fuentes del club gallego confirmaron a EFE que la operación podría cerrarse en las próximas horas porque solo falta concretar si se incluye una opción de compra para el Levante en el contrato.

Los motivos de Hugo para salir del Celta

Pese a que Hugo Sotelo acumula un buen puñado de minutos esta temporada, la recta final ha sido determinante en su decisión. Fue en el tramo decisivo del campeonato cuando Claudio Giráldez no le dio el protagonismo que le hubiese gustado. Tampoco ayuda la competencia que tendrá la próxima temporada en su demarcación. El fichaje de Aleix Febas este verano tampoco ayuda a que el canterano encuentr su hueco y esa continuidad que reclama.

A falta de concretar los últimos flecos y si nada se tuerce, Hugo Sotelo se convertirá próximamente en nuevo jugador del Levante.