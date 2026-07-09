Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 11:50h.

El sistema de juego les favorecería sobremanera porque es muy similar al del conjunto celeste

El Celta avanza la salida de Damián Rodríguez y anuncian una fórmula muy sorprendente

Compartir







El Celta de Vigo necesita dar salida a varios futbolistas en las próximas semanas para incorporar a los grandes objetivos que se ha marcado en el mercado de fichajes. Pese a que ya se han certificado algunas salidas como las de Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic o Franco Cervi, aún se hacen necesarias algunas salidas más para hacer margen en el límite salarial. Los fichajes de Javi Galán y Aleix Febas, que llegan libres, son dos movimientos importantes, pero a su vez vuelven de cesión varios jugadores. Estos, sumados a aquellos con los que Claudio Giráldez no cuenta o prevé que van a tener menos minutos, están en la rampa de salida.

Uno de los grandes problemas está ubicado en el eje de la zaga, donde ahora mismo están Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Joel Lago, el recién renovado Marcos Alonso, Manu Fernández y Carlos Domínguez, más Unai Núñez que regresa de cesión. A esto habría que sumar la intención de firmar a un zaguero de garantías en el mercado de fichajes, siempre y cuando sea posible por fichas disponibles, margen salarial y un precio asequible en términos de traspaso.

El Sporting, opción ideal para Manu Fernández y Carlos Domínguez

Dos de los que más papeletas tienen para salir son Manu Fernández y Carlos Domínguez. Los centrales, que fueron de mucha utilidad en momentos clave de la temporada pasada, ahora tienen muchas opciones para salir en este mismo mercado de fichajes. La intención sería darle más bola a otros jugadores más jóvenes como Javi Rodríguez y Yoel Lago, además de acudir al mercado para elevar el nivel competitivo. Por lo tanto, ambos centrales, de 25 años, se postulan como los elegidos para salir.

Y es que, según informa el periodista Ángel García, de Cazurreando.com, una opción que aparece como alternativa para ambos es el Sporting de Gijón. El conjunto asturiano tratará de hacer un proyecto que opte de verdad al ascenso de categoría. En este sentido, el nuevo técnico, Nicolás Larcamón, apuesta por un sistema de tres centrales y dos carrileros. Un dibujo al que ambos están sumamente acostumbrados. De este modo, pese a que el club ya ha incorporado a Emanuel Gularte, Jorge Sáenz y Aimar Duñabeitia, no es descartable que se den las salidas de Diego Sánchez, Pablo Vázquez y/o Yann Kembo, que regresa de su cesión al UD Ibiza.