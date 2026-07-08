Celia Pérez 08 JUL 2026 - 16:40h.

El lateral terminó contrato y no continuará en el cuadro celeste

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Una semana después de que el Celta hiciera oficial el adiós de hasta seis jugadores, entre los que se encontraba Óscar Mingueza, el lateral ha decidido despedirse del cuadro celeste. El lateral dice adiós a Balaídos después de cuatro temporadas con un post emotivo en Instagram que ha obtenido cientos de comentarios, entre los que destaca el de Borja Iglesias y el de Iago Aspas.

“Llegué a Vigo con la ilusión de empezar una nueva aventura. Desde el primer día sentí el orgullo y la responsabilidad que era vestir la camiseta celeste. He intentado dar siempre lo mejor de mí y con la máxima ilusión para defender este escudo. Ha sido un honor defender estos colores”, escribió en una emotiva carta.

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El exfutbolista del Barcelona asegura marcharse “tranquilo” y “contento” de haber formado parte de la plantilla dirigida por Claudio Giráldez, la cual, ha conseguido “escribir una página en la historia del club”.

“Hemos devuelto al Celta dos años seguidos a una competición europea. Qué bonito ha sido vivir noches europeas en Balaídos, escuchando el himno del Centenario”, subrayó.

Mingueza, pieza clave en el once de Giráldez, asume que le costará olvidarse de Vigo, donde nacieron sus hijos Bruno y Luca: “Vigo se ha convertido en algo más que una Ciudad, se ha convertido en un hogar. Siempre va a haber un pedacito de nuestra familia que pertenecerá a esta tierra”. El catalán, que aún no tiene nuevo equipo e incidió en que se marcha “con el corazón lleno de amistades”, así como con recuerdos y experiencias que son “para toda la vida”.

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Borja Iglesias e Iago Aspas reaccionan al adiós de Mingueza

Entre los cientos de comentarios que ha acumulado cierto post, destaca la respuesta especial que ha recibido por parte de Borja Iglesias e Iago Aspas. "Te voy a echar mucho de menos y te deseo lo mejor. te quiero mucho", fue el comentario de Borja desde la concentración del mundial, mientras que "se te va a echar mucho de menos hermano. Suerte en lo que venga", fue el del capitán celeste.