Fran García ya está en Sevilla para firmar por el Betis

Álvaro Borrego 08 JUL 2026 - 13:27h.

El lateral izquierdo se comprometerá por las próximas cuatro temporadas

El primer deseo de Isco Alarcón para la nueva temporada: "Ojalá sin dolor"

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Según ha podido saber ElDesmarque, Fran García ya ha aterrizado en Sevilla y en las próximas horas firmará su nuevo contrato con el Real Betis. El futbolista ha llegado a la capital hispalense para superar el pertinente reconocimiento médico y durante los próximos días se incorporará a la concentración del equipo en Alemania. El futbolista no lo hará hoy, por imposibilidad de tiempo, pero sí estará bajo las órdenes de Manuel Pellegrini antes de concluir el primer stage de pretemporada. Se compromete por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030. Una operación a todas luces beneficiosas para el club, que pagará 4 millones por el 50% de los derechos del lateral izquierdo, guardándose el Real Madrid la mitad del porcentaje.

Fran García, un aval seguro para el Betis

Fran García es internacional absoluto por España, con la que debutó en octubre de 2023 y atesora a sus espaldas 109 partidos oficiales con el Real Madrid. Con la camiseta blanca logró tres goles y 13 asistencias, guardando en su palmarés nada menos que una Champions League, una Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo un salto de calidad para el Real Betis, que con su incorporación intenta corregir la mácula de años anteriores, siendo esa la posición más débil que ha tenido el equipo durante estas temporadas.

ElDesmarque ya avanzaba este martes el acelerón entre clubes, con el Real Betis intentando rebajar el precio que solicitaba inicialmente el Real Madrid a través de fórmulas imaginativas, mientras que este jueves informaron los compañeros de ABC del entendimiento entre clubes. Unos flecos que se han resuelto a lo largo de la mañana, dando permiso al jugador para desplazarse hasta la capital hispalense para comprometerse con su nuevo club.

A partir de ahora se abre un nuevo ciclo para la dirección deportiva, con la prioridad de concretar la llegada del delantero y cerrar nuevas salidas que puedan brindar algo más de oxígeno al límite salarial, a expensas de todo lo que ocurra con Dani Ceballos, cuya llegada todavía parece lejana.