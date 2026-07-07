Haro, autocrítico con su equipo: "Estamos por encima, tenemos que ganar los derbis"
El presidente del Betis niega la posibilidad de coincidir con el Sevilla en La Cartuja
Haro manda un mensaje a Dani Ceballos: "Con las circunstancias actuales, no es una realidad"
Apenas acaba de arrancar el curso para el Betis y el Sevilla, pero en esta ciudad la rivalidad se vive durante todo el año y este martes ha sido cuestionado Ángel Haro por lo ocurrido en La Cartuja hace unos meses entre ambos equipos y no ha podido ocultar el sabor amargo que aún conserva: "Estaba enfadado".
En una extensa entrevista en COPE Sevilla, Ángel Haro ha repasado multitud de temas de actualidad del Betis y, como no podía ser de otra manera, ha tenido ciertas referencias al Sevilla, club al que desea "que encuentre su camino" porque cree que están "en una situación compleja, de mucha incertidumbre".
Recordando el último derbi, Ángel Haro se pone serio y recuerda que "al descanso íbamos ganando 2-0 y no estaba contento". "Me dolió porque ahora sí hay una diferencia notable entre equipos. Antes se nos requería ganar y era complicado, porque ellos tenían 200 millones de presupuesto y nosotros 60", explicaba antes de admitir que "ahora sí estamos por encima, especialmente en lo deportivo, y hay que ganar los derbis".
Finalmente, respecto al Sevilla, Ángel Haro dejó claro que no compartirá La Cartuja con los blanquirrojos mientras ellos estén allí y comentó que "nosotros tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Puedo entender la situación del Sevilla y ahí está el estadio, cuando nosotros lo dejemos, ellos podrán disfrutarlo y tendrán que pagar como nosotros".