Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 14:46h.

Bartra, Ruibal, Isco y Bellerín atendieron a los medios oficiales

Así ha sido la primera jornada de reconocimientos en el Betis

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Los capitanes del Betis atendieron este martes, tras la primera jornada de reconocimientos médicos, a los medios oficiales verdiblancos y, además de mostrar una tremenda ilusión por este inicio de temporada, Héctor Bellerín dejó un guiño a todo lo que está por llegar: "Esperando".

Como voces autorizadas, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Isco Alarcón y Héctor Bellerín fueron los encargados de mandar los primeros mensajes a su público y mientras alguno fue más prudente, otros como el lateral diestro dejaron un divertido guiño al mercado de fichajes.

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"Contento por una temporada más, ya van nueve y la verdad que muy muy muy feliz. Era un sueño poder estar con el Betis arriba y ahora nos toca recoger todo el trabajo que hemos hecho", comenzaba contando Bartra antes de añadir que "llegamos todos con ganas de reencontrarnos y sí que es verdad que bueno, que va a ser eso, unos entrenos ahora que para ponernos a punto, para que de poco a poco cojamos esas sensaciones pues tan buenas con las que también terminamos y yo creo que va a ser también una pretemporada bonita".

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En este mismo sentido, Ruibal adelantaba tras su desafortunada lesión a finales de curso que "me encuentro bastante mejor, ya me valgo por mí solo, así que eso es un paso adelante, pues ya puedo caminar y así que ahora puedes empezar a hacer fuerza y a recuperar pues masa muscular y ya luego pues daremos otro paso". "Con muchas ganas, ya te digo, queriendo recuperarme lo antes posible para poder estar con mis compañeros y evidentemente pues jugar la máxima competición", añadía.

Héctor Bellerín espera "nuevos compañeros"

Con una sonrisa, y admitiendo cierta envidia por todos sus compañeros que están en el Mundial, Bellerín comentaba que "he visto el vestuario muy alegre de volver. Tenemos un premio muy grande después de la gran temporada pasada y bueno, estamos todos con muchísima ilusión, también a la espera de nuevos compañeros".

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"Tenemos la posibilidad de hacer un gran papel en Champions, no queremos simplemente conseguir ese objetivo para celebrarlo y ya está, sino lo que queremos es ahora hacer un gran papel ahí y llegar lo más lejos posible, sabemos que vamos a enfrentarnos a equipos muy muy buenos, pero nosotros nos enfrentamos con muchísima ilusión y deseando que suene esa cancioncita en La Cartuja".