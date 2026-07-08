Álvaro Borrego 08 JUL 2026 - 09:40h.

El lateral izquierdo firma por cuatro temporadas y se deben resolver los últimos flecos hoy

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El Real Betis avanza el fichaje de Fran García hasta 2030, según avanzaban los compañeros de ABC. Una información que confirma lo que ya avanzábamos este martes y según confirman a ElDesmarque el conjunto verdiblanco está en disposición de concretar la llegada del lateral izquierdo y espera resolver hoy mismo los últimos flecos para que este se convierta en el segundo refuerzo de la temporada 2026/27. Las conversaciones con el Real Madrid se han acelerado en las últimas horas

Fran García es internacional absoluto por España, con la que debutó en octubre de 2023 y atesora a sus espaldas 109 partidos oficiales con el Real Madrid. Con la camiseta blanca logró tres goles y 13 asistencias, guardando en su palmarés nada menos que una Champions League, una Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Al lateral izquierdo le ha convencido la posibilidad de recalar en Heliópolis, donde tendría un rol más protagonista, y es de sobra conocedor del deseo del Real Betis, que lo lleva siguiendo durante varios años e incluso tanteó su incorporación en mercados anteriores. Sin ir más lejos, Fran García coincidió con Manu Fajardo cuando este ejerció como secretario técnico en el Rayo Vallecano, justo antes de dar el salto al Real Madrid. José Mourinho cuenta con Cucurella y con Álvaro Carreras como segunda opción, por lo que el lateral tiene permiso para buscar un nuevo destino, siendo la verdiblanca, con el aval de la Champions y la condición de titular, una de las posibilidades más atractivas en el mercado.

El trabajo no cesa en el Real Betis y una vez concretada la llegada de Facundo Bernal la dirección deportiva se centró en la búsqueda de un delantero y un lateral izquierdo, posiciones prioritarias en este tramo de mercado. Entre los favoritos para perfilar ese carril zurdo se encontraba Fran García, futbolista de 26 años que no cuenta para José Mourinho. El jugador estaba en la short list de Manu Fajardo para darle un salto de calidad a esa posición y, como avanzó ElDesmarque, durante los últimos días se activaron de manera formal las negociaciones con el Real Madrid con el propósito de encontrar un punto de entendimiento... que parece estar a punto de llegar.