Pepe Jiménez Sevilla, 08 JUL 2026 - 09:20h.

Ángel Haro no esconde la intención de volver a contar con él

Sofyan Amrabat, un deseo con muchos condicionantes para el Betis

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Sofyan Amrabat llegó a Sevilla en mitad de una supuesta pelea entre clubes, con algunas risas y prometiendo un rendimiento inmediato. Su impacto fue tremendo, pero su lesión frenó lo que podría haber sido uno de los mejores refuerzos de la categoría. Sea por ello, o simplemente porque Manuel Pellegrini está encantado con él, en el Betis suspiran ahora por volver a contar con él y las últimas palabras de Ángel Haro demuestran que las puertas están abiertas para el marroquí.

Porque si con Dani Ceballos se fue tajante y se habló de que "en las circunstancias actuales no es una realidad para el Betis", con Sofyan Amrabat se fue mucho más elegante, mucho más cuidadoso y Ángel Haro se limitó a comentar en Cadena COPE que "el Mundial lo frena todo" y que "en Turquía tiene un contrato generoso".

Pero ni una cosa ni la otra pudo negar que en este Betis de Champions League estarían encantados de volver a contar con él, que Manuel Pellegrini estaría como loco por tenerle otra vez como stopper en un mediocampo que, teóricamente, debe aumentar muchísimo el nivel con Isco Alarcón (y con Dani Ceballos), que, en definitiva, en La Cartuja verdiblanca van a intentar hasta el final contar con él.

El futbolista, por su parte, no lo ve con malos ojos. Conoce la ciudad, al club, los compañeros y, por si fuese poco, se sabe parte imprescindible. A sus 29 años dejaría Turquía y volvería a una liga de máximo nivel, disputando la Champions League y, de paso, ganando más protagonismo para intentar recuperar esos minutos que parecía que tendría en el Mundial y que tanto le han faltado.

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La operación, evidente, no es sencilla, pero en el Betis no tienen dudas: puertas abiertas, con condicionantes, con mucho que trabajar, para Sofyan Amrabat.