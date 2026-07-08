Las razones por la que hoy no hay partido del Mundial por primera vez en 27 días

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 09:45h.

El encaje con el fin de semana, el descanso obligatorio y la duración de los vuelos

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El primer descanso general de la Copa del Mundo 2026 llega tras 27 días de intensidad total con 96 partidos disputados, una suma envidiable tras el aumento de selecciones por todo el espectáculo vivido en Estados Unidos, México y Canadá. El torrente de encuentros que deja una media de 3,56 partidos al día pasa automáticamente al vacío para tomar perspectiva, analizar con más profundidad y encontrar varios motivos para entender el por qué de la pausa.

La expansión a las 48 naciones predispuestas para el Mundial deja una competición repleta de vivencias que ahora sólo tiene a ocho protagonistas, España incluida entre las favoritas, tras las clasificaciones de Argentina y Suiza este martes. Con tan pocos activos, la razón principal tal dentro de un calendario definido es permitir al menos un descanso de 72 horas para facilitar la recuperación entre partidos, el motivo principal para evitar lesiones y favorecer el mejor espectáculo posible.

La diferencia de días entre la disputa de los octavos y los cuartos de final es la más breve, por eso esta pausa es tan necesaria. Con la llegada de semifinales y final, hay muchos más días sin partidos, pero hasta entonces la medición es cuidar a los protagonistas entre tanta logística. Y es que en una zona tan extensa como la de Norteamérica, los saltos de sede dejan viaje especialmente largos con todo lo que supone la acumulación del cansancio tras casi un mes de competición y cambios constantes.

El caso de Suiza es el más llamativo porque viene de jugar en Vancouver, en la cosa este, y ahora debe cruzar en tiempo récord medio continente para viajar a Kansas City en plena recuperación. Por eso este día en blanco es crucial para darle algo de recuperación que se traduce entre cuatro y cinco días según la selección entre ambas rondas.

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Otro de los detalles significativos del calendario es el encuadre con respecto al fin de semana. Jueves 9 y viernes 10 se disputan los dos primeros partidos de cuartos de final, pero el encaje ideal es cerrar el sábado 11 y domingo 12 con los dos últimos partidos antes de pasar a semifinales. Esa elección es estratégica por la fuerza que tiene en el espectador el aprovechamiento del día libre, ya que ahí los partidos aumentan significativamente la audiencia. Es algo que se repite obviamente para semifinales y final, que también se disputarán íntegramente en los fines de semana posteriores.

No hay horario único para los siete últimos partidos del Mundial 2026

Aunque la lógica puede dar por hecho un mismo horario global para todos los partidos restantes, nada más lejos de la realidad. Cada encuentro de cuartos de final tiene un inicio diferente, y sólo en uno de los casos toca madrugar.

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Francia - Marruecos (22.00h. del jueves 9 de julio)

España - Bélgica (21.00h. del viernes 10 de julio)

Noruega - Inglaterra (23.00h. del sábado 11 de julio)

Argentina - Suiza (03.00h. del domingo 12 de julio)

Una mezcla interesante que deja una noche bastante intensa del sábado al domingo con un doble partido con cuatro horas de diferencia.