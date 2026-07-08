María Trigo 08 JUL 2026 - 09:25h.

El delantero del Mónaco ha publicado un mensaje en sus redes sociales

Donald Trump, objeto de todos los memes tras el baño de Bélgica a Estados Unidos

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En un Mundial hay jugadores que brillan por distintos motivos, aunque muy pocos lo hacen porque el presidente de tu país llame a la FIFA y este tome una decisión histórica. Hablamos de Folarin Balogun, delantero del Mónaco. Y es que más allá de por sus goles en el Mundial 2026, Balogun siempre va a ser recordado por hacer que Donald Trump se enterara de lo que significa una tarjeta roja en el fútbol.

Una vez que el presidente de Estados Unidos fue consciente de lo que significaba la expulsión de Balogun contra Bosnia, este llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que revisara la tarjeta roja mostrada y se la quitara para que pudiera jugar el duelo de octavos de final que medía a Estados Unidos contra Bélgica. El organismo futbolístico accedió a la llamada, retiró la roja y desató una polémica sin precedentes en el torneo, con Bélgica indignada por el caso y hasta la UEFA mostrando su rechazo a la decisión.

Nada de esto le valió al combinado americano, que perdió de forma contundente contra los belgas (1-4), que tomaron su propia revancha particular contra Donald Trump. El cuarto gol ya lo celebraron sobre el césped imitando el famoso baile del mandatario, pero es que luego toda la plantilla lo repitió en el vestuario al celebrar que estaban en los cuartos de final del Mundial.

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La carta de Folarin Balogun

Horas después de todo esto, el delantero se expresó así en sus redes sociales: "Mi debut en la Copa del Mundo... duele tener que esperar cuatro años para competir al más alto nivel que ofrece nuestro deporte. Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados: no estuvimos a la altura cuando más importaba y les fallamos. El fútbol en Estados Unidos seguirá creciendo; la convicción, el talento y la pasión aumentan constantemente y sé que lo mejor está por llegar. El futuro pertenece a quienes nunca dejan de creer; este momento nos servirá de impulso. Volveremos. ¿Por qué no nosotros? Por la nación. Por la bandera".