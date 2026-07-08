María Trigo 08 JUL 2026 - 12:02h.

Son dos de los mejores deportistas de la historia, ambos tienen 39 años y dieron este martes sendas lecciones

La conversación entre Djokovic y sus hijos en pleno partido: les pidió que se fueran a dormir

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Ambos nacieron en 1987 y a sus 39 años vivieron un martes glorioso en sus respectivos deportes. Hablamos de Novak Djokovic (22 de mayo del 87) y de Leo Messi (24 de junio del 87). Dos de los mejores deportistas de la historia demostraron al mundo que la edad es sólo un número y que su trabajo y esfuerzo diario siguen teniendo recompensas. Mientras que Nole se clasificó para las semifinales de Wimbledon tras un partido épico, Messi se inventó una remontada para que Argentina pasara a los cuartos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

El tenista serbio no para de batir estadísticas y, tras una batalla de cinco horas y cuarto contra el canadiense Felix Auger Aliassime (7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(10-4), se plantó a lo grande en su decimoquinta semifinal en Wimbledon, la octava consecutiva. Un duelo propicia el encuentro que, sin Carlos Alcaraz, todo el mundo quiere ver: un cara a cara con Jannik Sinner, el vigente campeón con el que se jugará el pase a la final.

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Una oda al tenis que rozó el toque de queda en Wimbledon y que dejó exhausto a un Djokovic que tuvo mucho arte en rueda de prensa cuando le preguntaron por todo esto y le incluyeron una frase sobre que Messi con 39 años sigue metiendo goles. Como se puede ver en el siguiente vídeo, el serbio no dejó ni que la pregunta terminara de formularse cuando interrumpió con un "a mí me gustaría jugar 90 minutos como él, pero...". Una respuesta que desató las risas de todos los presentes.

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Otro dato de Djokovic en Wimbledon

El serbio, que jugó su partido número 50 a cinco sets en Grand Slam, el mayor de cualquier jugador en la Era Abierta consiguió su victoria 107 en el All England Club para instalarse en la semifinal que jugará contra el vigente campeón, el citado Jannik Sinner.

"Mi partido más largo de Wimbledon hasta ahora. Un turno de noche inolvidable", escribió hace unas horas Nole en sus redes sociales.