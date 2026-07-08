La conversación entre Djokovic y sus hijos en pleno partido: les pidió que se fueran a dormir

Javi Rayo 08 JUL 2026 - 08:36h.

Aunque no lo captaron las cámaras, el propio Djokovic lo desveló tras ganar el partido

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Novak Djokovic ya está en las semifinales de Wimbledon tras una batalla épica ante Auger-Aliassime donde llegaron al súper tie break del quinto y último set. El encuentro acabó bien entrada la madrugada en Londres y el tenista serbio -que tenía un ojo puesto en sus hijos mientras jugaba el partido- mandó a dormir a sus pequeño en el cuarto set, pero éstos no le hicieron caso. Así lo desveló el propio Novak tras el partido.

Un épico Djokovic para una batalla épica

"Les decía a los niños que se fueran a dormir después de cuarto set pero no quisieron escucharme. Me alegro de que se quedaran porque fue, sinceramente, uno de los mejores partidos de los que he formado parte en esta pista en toda mi carrera", comentaba un emocionado Novak Djokovic. Ya en sala de prensa, el serbio, preguntado por su edad en comparación con la de Leo Messi, a raíz de su partidazo ante Egipto, bromeó con que a él "también le gustaría jugar sólo 90 minutos".

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"El final, tal y como ha sido y con el marcador tan igualado resume lo que ha sido el partido. Estos son los momentos por los que juego al tenis", añadió Djokovic al que le espera Jannik Sinner en semifinales. "Ojalá hubiese sido la final. No sé como estaré mañana, como me encontraré. Ahora estoy feliz por la victoria", indicó un Novak Djokovic que disputará su decimoquinta semifinal en Wimbledon la octava consecutiva. "Es otra semifinal más. Miraré los registros al final de mi carrera", respondió sobre las cifras y el número de semifinales que acumulaba. "Todo es trabajo. Pero ahora solo me preocupa recuperarme, prepararme y jugar contra el mejor jugador del mundo", concluyó el campeón serbio.