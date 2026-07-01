El emotivo gesto de Matteo Berrettini con Wawrinka en la despedida del suizo en Wimbledon

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUL 2026 - 13:23h.

El tenista italiano tuvo un bonito detalle con Wawrinka en el último partido del suizo en Wimbledon

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'Stan' Wawrinka ha puesto punto final a su historia en Wimbledon. El veterano tenista suizo, de 41 años, disputó su último partido sobre la hierba del All England Club y recibió el reconocimiento del público londinense, que le dedicó una gran ovación tras el encuentro. Al otro lado de la red estuvo Matteo Berrettini, que avanzó de ronda (6-7, 7-6, 7-6, 7-6) en un Grand Slam en el que no está Carlos Alcaraz y en el que el referente español es Rafa Jódar, que se estrenó con victoria.

El emotivo detalle de Matteo Berrettini con Stanislas Wawrinka

Aunque el suizo no ha confirmado oficialmente su retirada del circuito, sí había anunciado que esta sería su última participación en Wimbledon, poniendo fin a una trayectoria de dos décadas en el tercer Grand Slam de la temporada. Tras el último punto, la organización rindió homenaje a Wawrinka con un emotivo acto en la pista, donde el público volvió a reconocer la carrera de uno de los jugadores más queridos del circuito. 'Stan' agradeció el homenaje con un breve discurso: “He tenido la oportunidad de jugar aquí una última vez. No podría imaginar una despedida mejor. Muchas gracias por el apoyo”. Al acabar de hablar se marchó y es en ese momento cuando Berrettini dejó una de las imágenes de la jornada.

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El tenista italiano sorprendió al público al dirigirse rápidamente hacia el lado de la pista de su rival y coger la toalla con la que Wawrinka había disputado el encuentro. Berrettini quería entregársela personalmente para que el suizo pudiera conservar un recuerdo de su última aparición en Wimbledon.

Al volver, Berrettini explicó el motivo de este gesto. “Fui a por ella porque quería darle la última toalla con la que jugó aquí. Pienso que es un bonito recuerdo para todos. No me hubiera importado quedármela, pero él la quería”, señaló entre risas. El detalle fue recibido con una ovación por parte de la grada y puso el broche definitivo a la despedida de Stanislas Wawrinka del Grand Slam británico