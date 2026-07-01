Omar Montes comparte la primera imagen de Ilia Topuria tras la pelea: en España y con el rostro mucho mejor

Javi Rayo 01 JUL 2026 - 07:58h.

Ilia Topuria reaparece por primera vez tras la derrota ante Justin Gaethje

El hermano de Ilia Topuria lo salvó de una lesión neurológica permanente al parar la pelea

Compartir







Ilia Topuria ha reaparecido semanas después de la derrota en la Casa Blanca ante Justin Gaethje, una pelea que le provocó fracturas en el rosto y que lo tendrán apartado de las peleas hasta 2027, suspensión médica mediante. Omar Montes, cantante y uno de los amigos más íntimos del peleador hispano-georgiano ha publicado la primera imagen de Ilia, ya en territorio español y visiblemente recuperado de las lesiones faciales. Topuria lleva unas grandes gafas de sol que impiden ver con exactitud cómo están sus ojos, la parte más afectada por los golpes de Gaethje. Cabe recordar que deben pasar todavía algunas semanas hasta que Topuria recupere la visión por completo y desaparezcan los dolores de cabeza.

Ilia Topuria sigue con su recuperación

Una imagen tranquilizadora y que confirma, paso por paso, el plan de recuperación. Ilia Topuria se recuperó primero en el hospital, después estuvo bastantes días en Estados Unidos y ahora ha vuelto a España para seguir con el proceso recuperatorio, de la mano de sus especialistas de su más estrecha confianza. Todo antes de volver a Miami, donde empezó a residir unas semanas antes de la pelea y donde se afincará los años que le queden como peleador de la UFC, antes de volver a España para vivir su 'jubilación' deportiva. No será hasta el tercer mes de recuperación cuando veamos a Ilia Topuria empezar a entrenar con normalidad. Pese a no poder hacer, todavía, ejercicio de alta intensidad, el peleador hispano-georgiano parece no haber perdido ni un ápice de tono físico.

La duda ahora es -muy largo plazo- saber cuál será el próximo rival de Ilia Topuria. El peleador publicó un post en redes sólo unos días después de la derrota pidiendo a Justin Gaethje una revancha, sin embargo, el norteamericano declinó la oferta. A expensas de lo que decida Dana White, mandamás de la UFC, ha aparecido con fuerza el nombre de Connor McGregor como posible rival para Topuria.