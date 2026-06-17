Javi Rayo 17 JUN 2026 - 07:36h.

Ilia Topuria sigue recuperándose de las graves secuelas sufridas en la pelea

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Las primeras horas de Ilia Topuria tras perder el combate ante Justin Gaethje no están siendo nada fáciles. No hablamos psicológicamente -el peleador está positivo, bromista y con ganas de revancha- sino físicamente. El hispano-georgiano sigue recuperándose de las lesiones que sufrió durante el combate y que le mantendrán con fuertes dolores, pérdida de visión y cefaleas durante los próximos tres meses. El periodista Pablo Motos, una de las personas más cercanas a Topuria, ha desvelado cómo sigue la recuperación 48 horas después de la pelea.

"Ilia Topuria hizo dos asaltos ciego"

"Ilia está bien pero lleva una avería seria: tiene fracturas en los orbitales y en la nariz. Cuando tienes una fractura, el ojo se mete hacia dentro y se hincha, por eso tenía la cara tan inflamada. Te inflamas para no sangrar, es un mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo. Lo que pasó fue que Gaethje le metió un upper en el primer asalto, un upper tonto, entonces no veía por el ojo derecho y le pasó exactamente lo mismo en el ojo izquierdo. Hizo dos asaltos ciego. Esa es la cosa. Esta mañana le estaban haciendo las curas y todavía no podía abrir bien los ojos. No puede ni tocarse la nariz", explica Pablo Motos.

El periodista revela también que Ilia Topuria "está gastando bromas" y que "está haciendo chistes". "Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuertes", le espetó Ilia Topuria a su amigo. Un sentimiento de resiliencia que habla de las ganas que tiene Ilia Topuria de volver a subirse al octágono. Eso sí, tendrá que esperar, mínimo, hasta 2027. Dan White dejó claro tras la derrota que no quiere que vuelva a combatir en UFC hasta el próximo año. Viendo la gravedad de las lesiones del hispano-georgiano la máxima prioridad sigue siendo una perfecta recuperación.