Juan Pérez 17 JUN 2026 - 08:51h.

El campeón del mundo argentino lo aconseja y rescata sus peores decisiones en el combate

Ilia Topuria tiene "una avería seria": no puede ver, sigue con curas y muy hinchado

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La derrota de Ilia Topuria en la Casa Blanca ante Justin Gaethje tiene repercusiones en todo el mundo del deporte de contacto, tanto en sus rivales pasados en MMA como en nombres ilustres del boxeo, y el caso de Maravilla Martínez es uno de los más sonados. El hispano-georgiano es el foco de críticas y apoyos según el bando, pero el argentino toma un tinte más de analista para aclarar su fallo más flagrante sobre el ring.

La leyenda argentina del boxeo Maravilla Martínez se considera con voz y voto para darle un consejo clave a Topuria después de la pérdida del 'Matador' de la imbatibilidad hasta dejar su racha en el 17-1. El argentino, campeón del mundo en peso mediano y superwelter, engloba el enfrentamiento del español como un pulso donde faltó creatividad: "Ilia prometió KO y salió a buscarlo, pero esto es como una escalera, peldaño por peldaño, no te puedes saltar ninguno. Ilia, con todo respeto, te saltaste algún peldaño, fuiste a buscar la definición cuando todavía habías creado la oportunidad", argumentó.

Maravilla Martínez deja bastante claro que el gran dilema de Topuria según su punto de vista es que no preparó el terreno para llegar a ese KO. "Tenías a Justin, podías haberlo noqueado, pero ¿sabes lo que pasó? Y con todo respeto, porque eres un campeón, pero para entrar en la zona de tu rival te faltó allanar el camino provocando que el territorio de tu rival quede completamente anulado. Que sólo esté cerrado y tenga que defenderse. No que sienta posibilidad de defenderse, el rival tenía chances de defenderse y lo hacía, y es un aspecto en el que es peligroso porque es bueno defendiéndose", aclaró después de ver el combate.

Otro de los matices del campeón del mundo sobre la derrota del Matador fue valiente pero no creativo y aclara que hay tres factores que son "ataque, avance y defensa, y esta vez los obviaste, te saltaste a la tercera o a la cuarta página, pasó eso Ilia. Te apuraste y te saltaste trámites, es el factor principal por el que tu rival tuvo te golpeó. Saliste a pelear como si tu rival ya estuviese lastimado".

Maravilla está convencido de que Ilia va a buscar la revancha para revertir la situación, porque con 29 años tiene lo suficiente como para volver a ser campeón. Y lo invita a seguir, entrenar y perfeccionar para sacar lo que tenía dentro y ahora aflora con la derrota que ha sentido por primera vez. "El guerrero que viene después de la derrota", un último mensaje para apoyarlo de cara a sus futuros enfrentamientos.