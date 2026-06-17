La Policía Nacional 'salva' siete millones de euros al incautar camisetas falsificadas del Mundial 2026

Juan Pérez 17 JUN 2026 - 11:44h.

La operación se ha realizado en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante

Así son todas las camisetas retro del Mundial 2026

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La Policía Nacional cierra una operación en 15 puntos de España hasta incautar más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados que pertenecen en su gran mayoría a las selecciones del Mundial 2026. Con las detenciones de 95 personas por delitos contra la propiedad industrial, la venta de estas prendas entre las que aparecen las dos equipaciones de la Selección Española, habrían dejado unos dos millones de euros de beneficios en el mercado clandestino. Esto evita pérdidas de hasta siete millones de euros en los puestos de venta oficiales, una intervención coordinada mano a mano con la Europol e Interpol que deja un total de 16 toneladas en el peso de las prendas confiscadas.