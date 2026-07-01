Alessandro Bastoni, investigado por prostitución infantil en Italia

Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 08:41h.

Otros tres futbolistas han recibido una solicitud de información por parte de la policía italiana

Desde Italia apuntan al interés del Inter en un descarte de José Mourinho: la intención del jugador, clave para su fichaje

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Alessandro Bastoni, objeto de deseo de los grandes clubes del fútbol español, ha sufrido un imprevisto a nivel judicial que bien podría acarrearle numerosos problemas en los próximos meses. Y es que el central del Inter de Milán está siendo investigado por un posible delito de prostitución infantil. El caso, destapado por La Gazzetta dello Sport, está en manos de la justicia italiana, y este mismo viernes el futbolista ha sido citado a declarar sobre este asunto. El mes pasado, el FC Barcelona estableció negociaciones para tratar su fichaje, aunque no se acabaron dando. Ahora es el Real Madrid quien, a petición expresa de José Mourinho, sondea su incorporación, aunque esta situación puede suponer un giro a dicho movimiento.

Así las cosas, según el citado periódico, el motivo es que se han encontrado conversaciones del jugador con una agencia italiana que organiza cenas, fiestas y eventos para personas adineradas, especialmente futbolistas de la Serie A y Serie B. Para dicha agencia trabajan las llamadas "chicas de imagen", aunque la empresa ya había sido acusada previamente de lavado de dinero, complicidad y explotación de la prostitución.

De todos modos, la vinculación de Alessandro Bastoni no está clara en absoluto. Los presuntos hechos se habrían producido, presuntamente y según apunta la citada información, en julio de 2020. Durante una noche, una joven de la agencia, de 17 años, habría escrito a su relaciones públicas el siguiente mensaje desde la casa del jugador italiano: "Dormiré aquí y mañana me llevan a casa", expresó la joven. Asimismo, supuestas conversaciones del propio Bastoni con la agencia, en la que el mismo representante le expresaría el deseo de la joven de mantener relaciones con el futbolista: "Me pregunta qué pensará Alessandro de mí...", o "La menor te desea, creo que quiere divertirse", le habría expresado el miembro de la agencia al zaguero.

El abogado de Alessandro Bastoni niega todas las acusaciones

También se habría hablado del precio de "una cena de sushi" y un lugar discreto para esconderse, lo cual acrecienta las suspicacias de los investigadores. Por su parte, la joven niega que mantuviera relaciones sexuales con Alessandro Bastoni, aunque sí reconoció que estuvo en su casa. Entretanto, el abogado del jugador niega todas las acusaciones: "Mi cliente está muy afectado. Puedo descartar la posibilidad de que haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, especialmente con menores", expresa.

Por si fuera poco, en las conversaciones de la agencia con sus chicas también aparecen los nombres de Riccardo Calafiori, Daniel Maldini y Kevin Bonifazi. Algo por lo que la Guardia di Finanza, un cuerpo especial militarizado de la policía italiana, han solicitado información a los tres jugadores.