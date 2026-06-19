La UFC frena a Ilia Topuria con seis meses de suspensión médica tras su última pelea

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 JUN 2026 - 11:34h.

'El Matador' deberá ser evaluado por cirujanos especialistas

El mayor error de Ilia Topuria en el análisis de Maravilla Martínez: "Saliste a pelear como si tu rival ya estuviese lastimado"

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La Comisión Atlética de California (CSAC) ha hecho públicas las suspensiones médicas derivadas del UFC 250 y entre los nombres destacados aparece el de Ilia Topuria. El hispano-georgiano ha recibido una suspensión de 180 días tras las lesiones sufridas en los huesos orbitales de su rostro en la derrota frente a Justin Gaethje. Esta medida responde a un protocolo médico preventivo y no implica necesariamente que 'El Matador' vaya a permanecer medio año alejado del octógono ya que todo dependerá de la evolución de las pruebas que deberá superar en los próximos meses.

Ilia Topuria queda suspendido por motivos médicos

Al igual que los 14 competidores del UFC 250, los dos protagonistas del combate principal, Justin Gaethje e Ilia Topuria, recibieron la suspensión de la Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate (ABC) nada más terminar el evento. Nueve de ellos han recibido un periodo de baja más largo y entre ellos está 'El Matador'. Según la documentación publicada, el hispano-georgiano deberá someterse a evaluaciones periódicas de carácter maxilofacial antes de recibir la autorización para volver a competir.

Este tipo de suspensiones son frecuentes después de peleas de alto nivel y buscan garantizar que los deportistas se encuentran en perfectas condiciones físicas antes de regresar a la actividad. La comisión médica establece un periodo máximo de inactividad que puede reducirse considerablemente si el luchador presenta los informes requeridos y obtiene el visto bueno de los especialistas. Por ello, la suspensión a Ilia Topuria podría quedar en menos meses si la recuperación del hispano-georgiano lleva menos tiempo.

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Pero... podría regresar antes

La buena noticia para el entorno de 'El Matador' es que la suspensión puede levantarse de forma anticipada. Si las pruebas médicas confirman que no existen secuelas y los especialistas autorizan su regreso, Topuria podrá volver a entrenar y competir antes de que finalice el periodo establecido. La decisión, por tanto, no debería alterar los planes deportivos del luchador ni supone una lesión grave confirmada ya que se trata de una medida de precaución destinada a proteger la salud del atleta tras una exigente actuación sobre el octógono.