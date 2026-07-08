Los 20 jugadores apercibidos que pueden perderse las semifinales del Mundial 2026

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 11:55h.

Ferrán Torres es el único jugador español al límite

Seis jugadores siguen sin debutar con España en el Mundial

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El primer día sin Mundial 2026 desde el 11 de junio deja un poso para la reflexión tanto en los aficionados como en las propias selecciones de cara a los cuartos de final. Las ocho elegidas guardan con celo el secreto del próximo partido con un asterisco gigantesco, el riesgo de perder a una de sus estrellas por acumulación de tarjetas amarillas, porque hay hasta 20 jugadores del nivel de Olise o Bellingham que pueden quedarse sin jugar uno de los partidos más importantes de su historia.

El miedo a meter la pierna con el condicionante de poder desaparecer de la alineación en toda una semifinal de un Mundial tiene varios protagonistas de mucho peso en cada una de las selecciones. Un listado repleto de polémica por lo que supone tener a cinco árbitros argentinos dirigiendo el partido de Francia ante Marruecos con lo que eso conlleva, una decisión impopular en el país galo con muchas posibles repercusiones.

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Los cuartos de final son la última barrera para la acumulación de cartulinas amarillas en este Mundial 2026 bajo la propuesta de dejar limpios a los equipos de cara a una hipotética final. Todas las selecciones limpiaron su historial de tarjetas tras la fase de grupos y es algo que se volverá a hacer en semis, pero entre tanto hay múltiples jugadores que pueden perderse en penúltimo choque del torneo si no tienen cuidado.

La única forma de perderse una final es con una tarjeta roja en semifinales, el motivo definitivo siempre que no aparezca desde las sombras Donald Trump con un caso parecido a Balogun si tiene todavía algunas cuentas pendientes. Entre tanto, estos son los nombres señalados con tarjeta que pueden perderse las semis si reciben otra:

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Francia - Marruecos

Kouadio Koné (Francia)

Michael Olise (Francia)

Bradley Barcola (Francia)

Issa Diop (Marruecos)

Achraf Hakimi (Marruecos)

Anas Halhal (Marruecos)

Azzedine Ounahi (Marruecos)

Bilal El Khannouss (Marruecos)

España - Bélgica

Ferran Torres (España)

Brandon Mechele (Bélgica)

Noruega - Inglaterra

Antonio Nusa (Noruega)

Matt O'Riley (Dinamarca)

Odeluga O'Reilly (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Declan Rice (Inglaterra)

Marc Gehi (Inglaterra)

Argentina - Suiza