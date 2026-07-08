Hossam Hassan perdió los papeles después de que un argentino le provocase con una bandera de Israel

Alberto Cercós García 08 JUL 2026 - 10:24h.

El partido entre Argentina y Egipto dejó muchas imágenes alejadas del terreno de juego, con Hossam Hassan como protagonista

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La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial dejó una de las imágenes más tensas del torneo. El combinado africano acarició una clasificación histórica después de ponerse con dos goles de ventaja, pero la vigente campeona reaccionó en un desenlace frenético para imponerse por 3-2 tras una espectacular remontada en los últimos minutos. El encuentro estuvo marcado por una enorme polémica arbitral: los egipcios protestaron la anulación de un tanto tras la intervención del VAR y reclamaron dos posibles penaltis en el tiempo añadido que no fueron señalados. Apenas unos instantes después de esa acción llegó el contraataque que terminó con el gol definitivo de Argentina, una secuencia que desató la indignación del banquillo egipcio y provocó durísimas críticas hacia la actuación arbitral.

El banquillo de Egipto, muy indignado con el árbitro

El gran protagonista de la tormenta fue Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, que ya había acaparado titulares días antes al celebrar la histórica victoria sobre Australia con una bandera de Palestina y dedicar el triunfo al pueblo palestino. Tras la derrota frente a Argentina, el ambiente se caldeó todavía más cuando varios aficionados argentinos le mostraron una bandera de Israel a escasos metros mientras abandonaba el terreno de juego. Visiblemente fuera de sí, Hassan se dirigió con evidente enfado hacia la zona donde se encontraba la provocación y terminó encarado con un fotógrafo en una escena que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Además, durante el choque, no dudó en hacer el gesto del racismo tras una nueva decisión polémica.

La frustración del técnico no se limitó a ese incidente. En la rueda de prensa posterior cargó con dureza contra el arbitraje, aseguró que su equipo había sido perjudicado en las decisiones clave del encuentro y llegó a afirmar que no volvería a ver el Mundial por considerar que no hubo justicia deportiva. Mientras Argentina celebraba una remontada épica para seguir defendiendo el título, Egipto abandonó el campeonato entre la sensación de haber dejado escapar una oportunidad irrepetible y con un final cargado de tensión tanto dentro como fuera del césped.