La FIFA pone cinco árbitros argentinos para dirigir a Francia y amplía la polémica del Argentina-Egipto

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 08:41h.

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El reciente escándalo arbitral en la remontada de Argentina contra Egipto deja una huella indeleble en la decisión de la FIFA de incorporar cinco colegiados del país sudamericano para el Francia - Marruecos. Con una diferencia de tan solo unas horas entre el famoso pisotón contra los faraones, la polémica le da continuidad al lío de Balogun con la permisividad para el delantero y genera una lluvia de críticas en los aficionados franceses.

La elección de Facundo Tello como árbitro principal junto a otros cuatro jueces argentinos para el primer choque de cuartos de final no ha sentado bien al seguidor de una de las favoritas al Mundial 2026. Sobre todo después de las críticas tan sonadas de Hossam Hassan, entrenador de Egipto, que aseguró en rueda de prensa que "el resultado se debe a factores externos que no tienen nada que ver con el fair play". Un dardo directo a la FIFA, a los colegiados y a la dignidad de la competición.

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Aunque es cierto que el choque entre Francia y Argentina no se daría hasta una presumible final, la activación de un colegiado de una selección todavía presente enciende todas las alarmas. Una determinación que también generó el mismo ruido hace unos días con la elección de un colegiado francés, François Letexier, para el Francia - Marruecos. Además el precedente de Qatar 2022 donde se dio el mismo caso, un árbitro argentino para los galos, deja en el recuerdo una victoria de los africanos, lo cual molesta aún más a la grada.

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Por eso el enfrentamiento entre Francia y Argentina desde las dos direcciones, en ambos partidos y con árbitros cruzados, es cuanto menos significativo cuando sólo hay ocho selecciones encima de la mesa. Una decisión habitual pero poco común a sabiendas del trance de los últimos días a pesar del aval de Facundo Tello con 38 partidos de Copa Libertadores a sus espaldas y otros 14 de Copa Sudamericana. Un respaldo que no todos los franceses entienden como algo lógico tras lo sucedido en la espectacular y dudosa clasificación de Argentina.