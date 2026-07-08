Cuándo se disputaría la jornada 1 aplazada de LALIGA para los equipos que aún tienen jugadores en el Mundial

Fran Duarte Madrid, 08 JUL 2026 - 11:15h.

Hasta doce equipos españoles podrían aplazar su primer partido liguero por tener jugadores en las semifinales del Mundial 2026

Qué equipos de LaLiga podrían aplazar su partido de la jornada 1 porque aún tienen jugadores en el Mundial 2026

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Aún no ha empezado LALIGA y ya hay varios equipos que podrían aplazar su primer partido de la temporada por tener jugadores en la fase final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Para los cuartos de final nos esperan cuatro partidazos: Francia – Marruecos, España – Bélgica, Noruega – Inglaterra y Argentina – Suiza. Unos cuartos que nadie quiere perderse, ni si quiera LALIGA, que anda pendiente de aplazar los partidos de los equipos españoles que tengan jugadores en selecciones que lleguen como mínimo a semifinales.

El motivo es simple. Según el convenio con la AFE, los futbolistas profesionales tienen que tener 21 días de vacaciones obligatorias antes de preparar la pretemporada y comenzar un nuevo año. Como la competición empieza el 16 de agosto y el Mundial no termina hasta el 10 de julio, no llegarían a cumplirse estos 21 días de descanso a los futbolistas que hayan aguantado más en el mayor torneo internacional del fútbol. Por eso LALIGA se comprometió a que los clubes con “un número relevante de jugadores” en las semifinales podrían solicitar aplazar su partido de la jornada 1.

Los equipos que podrían aplazar su primer partido de LALIGA

Hasta doce equipos españoles podrían aplazar su primera jornada liguera por este motivo. Primero el Atlético de Madrid – Málaga, por todos los rojiblancos que siguen en el Mundial con Argentina, España y Noruega. También podría aplazarse el Barcelona – Athletic, por los jugadores que tienen ambos clubes en España, que prácticamente son media Selección Española, y por Jules Koundé con Francia y Marcus Rashford con Inglaterra (aunque este último podría poner rumbo de vuelta a Manchester al final del Mundial). El Real Madrid – Real Sociedad podría aplazarse si Francia, Bélgica, Inglaterra, Marruecos o España alcanzan las semifinales y es el partido con más probabilidades de suspenderse porque precisamente el Madrid ya se ha asegurado tener a un jugador en la final con jugadores en los cuatro equipos del lado izquierdo del cuadro con un duelo entre marroquíes y franceses o el choque entre españoles y belgas. Pase lo que pase, los merengues se aseguran que un futbolista del Real Madrid estará en la ansiada final. Otros partidos que podrían aplazarse son el Valencia – Betis, el Sevilla – Rayo Vallecano o el Girona – Leganés de LALIGA Hypermotion.

Cuándo se disputará la jornada 1 aplazada

¿Pero cuándo se jugarían estos partidos aplazados? Según el propio Javier Tebas, presidente de LALIGA, la intención es que esa primera jornada se dispute entre semana antes de que termine el mes de agosto. “Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE. Va a haber tres semanas de descanso de los jugadores según el último partido que jueguen en el Mundial y y tres semanas de preparación. Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros 3 ó 4 en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada, lo que estará es dividida. Esa primera jornada aplazada se podría jugar entre la segunda y la tercera jornada del campeonato”, confirmó el dirigente de la competición.

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Por lo que la patronal del fútbol español podría encajar estos seis partidos aplazados (podrían ser menos) entre la segunda y la tercera jornada del campeonato. Lo más seguro es que se disputen entre el 25 y el 27 de agosto, para tener tiempo suficiente de descanso entre la jornada 2 y la 3. Tampoco se descarta que sea la semana anterior, entre el 18 y el 20 de agosto.