María Trigo 08 JUL 2026 - 13:16h.

Estas son las probabilidades que le dan a las ocho selecciones que quedan vivas en el torneo

España ya sabe quién arbitrará el duelo de cuartos ante Bélgica: una racha muy positiva

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Se acabó. Ya sólo quedan ocho equipos en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. En esta jornada de transición hasta el inicio de los cuartos de final, toca hablar de favoritas. Dejando de lado el análisis futbolístico, aquí te contamos cuáles son las probabilidades de levantar la Copa del Mundo al cielo de Nueva York el próximo domingo 19 de de julio que le dan a cada una de ellas. Ojo porque en sólo unos días el porcentaje de España ha aumentado de forma considerable, según recoge la web de estadísticas Football Meets Data.

Y es que si antes del partido contra Portugal a España la colocaban en cuarto lugar para ganar el título y le daban un 12,2% de probabilidades, ahora es la segunda gran favorita con un 20,9%. Un aumento brutal y sólo superado por el 23,5% que le dan a Francia, con la que se podría ver las caras en semifinales si se imponen en cuartos a sus rivales: Bélgica y Marruecos.

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Tras Francia y España, colocan como grandes favoritas a Argentina e Inglaterra. Y ya con muchas menos opciones aparecen las otras cuatro selecciones, que aún no saben lo que es ganar la Copa del Mundo: Noruega, Marruecos, Bélgica y Suiza.

¿Quién tiene más opciones de ganar el Mundial?

Estos son los porcentajes que le dan a las ocho selecciones que aún quedan vivas, ahora mismo, en el Mundial 2026:

23,5% Francia

20,9% España

16,8% Argentina

16,7% Inglaterra

7,3% Noruega

6,2% Marruecos

4,7% Bélgica

3,9% Suiza

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Y estos los cruces de cuartos de final

Francia-Marruecos: jueves 9 de julio a las 22:00 horas.

España-Bélgica: viernes 10 de julio a las 21:00 horas.

Noruega-Inglaterra: sábado 11 de julio a las 23:00 horas.

Argentina-Suiza: domingo 12 de julio a las 3:00 horas.

La semifinal de la parte izquierda del cuadro se disputará el martes 14 de julio y la segunda el miércoles 15 de julio, Ambas a las 21.00 horas.