Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 11:21h.

El Barcelona juega al despiste con la Real Sociedad por Álex Remiro: portería cerrada

Negociaciones en curso para firmar a una joven promesa

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Entre las múltiples tareas que aborda el Barcelona en el actual mercado de fichajes está la de captar talento joven. Deco peina las diferentes ligas europeas en busca de promesas que, a largo plazo, le sirvan al club para obtener rédito deportivo y económico. En este sentido, la dirección deportiva ha centrado sus miras en una joven promesa belga de 18 años que está causando sensación. Se trata de Jesse Bisiwu.

Tal y como informa Mundo Deportivo, el Barça tantea su fichaje desde hace meses dadas sus condiciones, pero las negociaciones no están siendo sencillas. La primera oferta fue insuficiente para el Brujas, sabedor de la calidad de Bisiwu. Las negociaciones persisten e incluso Deco y el jefe de scouting ya se desplazaron a Bélgica para trabajar en persona por esta apuesta.

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Está por ver qué nueva oferta presenta el Barcelona para tratar de convencer al Brujas por un futbolista que acaba contrato en 2027 y que puede alterar los planes de futuro en el Camp Nou e incluso en otros clubes.

Pendientes con Virgili

La apuesta por Bisiwu condiciona algunos movimientos del Barcelona y uno de ellos es el de Jan Virgili. En la entidad existen dudas sobre qué hacer con un futbolista cuyo valor de mercado ha decrecido tras el descenso del Mallorca a LALIGA HYPERMOTION. El Barça posee el 40% de los beneficios de cualquier venta, pero también tiene la posibilidad de ficharlo de nuevo para venderlo a un precio superior de lo que actualmente marca su cláusula tras el mencionado descenso o para contar con él la próxima temporada.

De lo que suceda con Bisiwu dependerá en parte el futuro de Virgili, un futbolista que también cuenta con el interés del Celta. El cuadro vigués está pendiente de cualquier decisión con un jugador al que también siguen equipos como la Roma o el Benfica.