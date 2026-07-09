El Málaga juega con la ansiedad del Celta por dos fichajes: error de cálculo a favor

Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 11:20h.

Loren Juarros persigue dos necesidades en el club olívico

La salida de Damián Rodríguez se calienta

Compartir







Sin prisa, pero sin pausa. El Málaga CF peina el mercado de fichajes en busca de necesarias incorporaciones en defensa y con el deseo de apuntalar posiciones como el centro del campo. Loren Juarros trabaja con dos hándicaps importantes que responden al tiempo y al dinero. El ascenso por la ruta larga del playoff supone una desventaja con el resto de competidores, así como el margen económico del club costasoleño, muy diferente a otros recién ascendidos como el Deportivo de A Coruña.

A pesar de estos obstáculos, la dirección deportiva costasoleña se marca una clara estrategia en la ventana de verano que pasa por definir sus objetivos y avanzar por ellos sin cometer locuras económicas. Y no todo es negativo, pues el Málaga puede jugar con la ansiedad del Celta de Vigo por dos fichajes deseados.

El Málaga juega con la ansiedad del Celta por dos fichajes

El gran deseo boquerón para la medular no es otro que Carlos Dotor. El jugador madrileño, más allá de su excelente rendimiento en el campo, cayó de pie en el vestuario malaguista. El centrocampista no cuenta para Claudio Giráldez, situación similar a la del pretendido Manu Sánchez. El Málaga tiene la necesidad de reforzar el lateral izquierdo y el jugador olívico, con contrato hasta junio de 2028 al igual que el citado mediocentro, encaja en sus parámetros deportivos y económicos.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo avanza y oferta por el fichaje de Álvaro Morata: un problema personal a superar

Pero... ¿Por qué no se ha lanzado Loren Juarros? La respuesta la arroja el medio Nòs Diario. El Celta de Vigo tiene un importante problema con las salidas, pues busca dar salida a varios efectivos y no lo consigue.

En la hoja de ruta de Marco Garcés y la dirección deportiva viguesa se contaba con unos tiempos más rápidos. Los intereses llegan al club celeste, pero como apunta la citada fuente, casi todas las ofertas responden a la fórmula de cesión con un porcentaje del sueldo de los jugadores compartido entre clubes. El Málaga juega con esa ansiedad en el mercado con el objetivo de pagar lo mínimo posible por dos fichajes deseados. Una estrategia que incluso el propio Celta realizó con Borja Iglesias y el Real Betis.