Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 19:34h.

Marcos Alonso valora su renovación por el Celta

El Celta echa cuentas por el fichaje de Ayoze Pérez: un obstáculo y una alternativa

Compartir







Esta pasada semana, el Celta de Vigo anunció la renovación de Marcos Alonso después de varios meses de incertidumbre antes de oficializar su continuidad en el equipo vigués rechazando "ofertas importantes". Así lo ha reconocido el propio jugador en la rueda de prensa de su ampliación de contrato en el arranque de la pretemporada bromeando sobre si cumplirá los dos años que ha firmado.

La rueda de prensa de Marcos Alonso tras su renovación

Mensaje tras la renovación: "Agradecer también al club por la confianza. Creo que estamos llevando a cabo un proyecto muy bonito y me apetecía seguir aquí, darle continuidad y seguir creciendo como equipo y como club".

Renovación por dos años: "Dos años es algo que no era una propiedad. Año a año voy decidiendo y, si las cosas están bien, estaré dos años. Si no, no les va a costar mucho echarme".

PUEDE INTERESARTE Se reactiva el fichaje de Azzedine Ounahi tras ser eliminado del Mundial: operación abierta en Italia

Segundo club con más temporadas si cumple el contrato: "Sí, sin duda. La verdad es que siempre he sido un jugador de cumplir los contratos. Estoy, sobre todo, enfocado en este año, en darle continuidad al proyecto y en trabajar para seguir creciendo".

Motivos para tomar la decisión de renovar por el Celta y tardanza: "Las primeras dos semanas de vacaciones tomé un poco de tiempo para descansar. La siguiente semana estaba prácticamente hecho y luego dos semanas ya estaba prácticamente listo para la firma pero, por no adelantar el regreso, firmé el día que volví de las vacaciones. Pero aquí estoy, en el primer entrenamiento".

Alternativas de otros clubes o posible retirada: "No tuve que pensar mucho. Es verdad que tuve alguna oferta importante pero priorizo darle continuidad al proyecto, estar cerca de casa y, evidentemente, es importante el grupo que hay aquí. Tanto en el club como en el vestuario hay un ambiente muy bueno. Hubo bastantes mensajes de compañeros, de staff... con ganas de que me quedara y también esto, obviamente, influyó en la decisión".

Qué ha aprendido de los jóvenes: "En cuanto a la filosofía del club, a celebrar esos pequeños triunfos que a lo mejor yo son cosas que daba por hecho por haber jugado en los equipos donde he jugado. Aquí hay que darle importancia a cada punto y quizás aprender a eso, a disfrutar de esas victorias. Alguna simple victoria en casa, celebrar con la afición como si en otro club celebraría ganar un título. Es algo bonito también y que tiene que perdurar este año: esa comunión con la afición y ese buen ambiente, que es muy importante también para que nosotros logremos los resultados y rindamos dentro del campo".

Importancia de la familia en la renovación y peso de Claudio o Iago: "El ambiente del vestuario y la relación con el club han sido también importantes. Aparte de que aquí estoy cerca de la familia, esa buena relación con la gente y con la ciudad era importante también para haber tomado la decisión de seguir aquí".

Retirada a la edad de Iago Aspas: "No creo que llegue".

Temporada más complicada a nivel mental tras dos años de éxito: "Está claro que la gente se acostumbra. La exigencia será mayor que los últimos dos años, seguro, pero nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo, en seguir creciendo como equipo. Creo que tenemos buena base de estos dos últimos años para saber que, con trabajo, con humildad y con esfuerzo, podemos sacar las cosas adelante. También esperemos que el club y Marco hagan bien su trabajo, que tengo plena confianza también".

Necesidad de refuerzos: "No sé, está claro que llevamos dos años que salen jugadores importantes y tienen que llegar buenos relevos también".

Nivel físico competitivo: "Aunque de vez en cuando lea por ahí que si tengo problemas físicos y si estoy pensando en la retirada, la temporada pasada fue la temporada con más minutos de mi carrera. Evidentemente, a mí lo que me gusta es competir y, el día que no me vea para competir, me iré para casa, pero, de momento, me encuentro bastante bien".

Jugador con más minutos a su edad: "Siempre he ido un poco con retraso, a lo mejor estoy en el mejor momento de mi carrera".

Cuidado especial para mantenerse bien: "No, siempre me he cuidado, pero ninguna cosa especial: descansar, comer, entrenar...".

Vigo, ¿retiro dorado para Marcos Alonso?: "Tenía algún sitio para retiro dorado pero la verdad es que aquí estamos compitiendo. Creo que es un proyecto bonito, estamos creciendo. Hemos tenido buenos resultados en los dos últimos años y toca seguir en esta línea de competir, de crecer como club y de mejorar como equipo. Esos son los principales objetivos y en lo que voy a intentar aportar mi granito de arena".

¿Pensaba encajar tan bien en el Celta?: "No lo sabía. Antes de llegar a un club nunca sabes lo que va a ser pero con un buen grupo y con mucho trabajo, creo que las cosas llegan".