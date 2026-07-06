El Celta mantiene contra todo pronóstico la incógnita de Marcos Alonso: una fecha decisiva

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 16:14h.

La noticia ha generado sorpresa entre la hinchada olívica

Sergio Carreira apuesta por un cambio

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El Celta de Vigo calienta motores. Tras otra campaña exitosa bajo las órdenes de Claudio Giráldez, el equipo celeste iniciará el próximo martes su particular pretemporada con los pertinentes exámenes médicos. Aún con la dirección deportiva peleando por nuevos cromos, y sin obviar a los activos que están en la rampa de salida, el club olívico sorprende a todos en las horas previa del pistoletazo de salida.

El conjunto vigués ha hecho pública la lista de jugadores que iniciarán la fase preparatoria de la temporada. Entre todos los nombres y situaciones explicadas por el Celta, llama la atención el particular caso de Marcos Alonso.

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El Celta mantiene contra todo pronóstico la incógnita de Marcos Alonso

El veterano defensor protagonizó una de las grandes incógnitas veraniegas en los primeros compases del mercado de fichajes. Su contrato expiraba el próximo 30 de junio y el jugador madrileño se debatía entre continuar una temporada más en Balaídos o incluso colgar las botas. Semanas después del término de la competición doméstica, la resolución del caso se daba por positiva, aunque la realidad es que la duda sigue abierta.

En el escrito oficial del Celta previo a la pretemporada no reza Marcos Alonso: "Los futbolistas citados para el arranque de la pretemporada son: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino y Andrei Radu.

Los jugadores que han finalizado más recientemente sus compromisos internacionales se incorporarán al trabajo de forma escalonada. Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui se unirán al grupo el próximo lunes, mientras que Carl Starfelt y Borja Iglesias, este último aún en competición, lo harán en las próximas semanas. También se incorporarán a la dinámica del equipo los nuevos fichajes, Aleix Febas y Javi Galán, además de los futbolistas que regresan tras su cesión: Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez".

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Ante esta sorprendente situación, el periodista Alberto Bravo, especializado en actualidad celeste, arroja luz a este extraña asunto. En el Celta se respira optimismo, aunque según indica la citada fuente, su continuidad no puede garantizarse al cien por cien en estos momentos. Para bien o para mal, esta semana se producirán novedades importantes por el futuro de Marcos Alonso.