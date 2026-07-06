Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 13:42h.

Un recién ascendido que tira de ambición públicamente

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LALIGA EA Sports 2026/27 ya conoce su hoja de ruta y los equipos comienzan a dar los primeros pasos en sus respectivas pretemporadas. Se avecina una campaña doméstica en la que hay puestas muchas esperanzas tras los ascensos de históricos como el Deportivo de A Coruña, el Málaga CF y el Racing de Santander.

En lo que respecta al club santanderino, campeón de la pasada LALIGA Hypermotion, no quieren estar de paso en la élite nacional. Este lunes se han conocido nuevos detalles del proyecto deportivo y económico del Racing. Va mucho más allá del mercado de fichajes.

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El ambicioso proyecto deportivo del Racing de Santander: presupuesto, fichajes y estadio

El máximo accionista del Real Racing Club y presidente de su Fundación, Sebastián Ceria, ha señalado que el conjunto cántabro dispondrá en la próxima temporada de un presupuesto que rondará los 60 millones de euros, aunque ese montante estará condicionado por la previsible venta de jugadores, a la que seguirán fichajes "importantes".

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El presupuesto definitivo, ha admitido, dependerá de cómo termine el mercado de traspasos, ya que hay equipos "muy interesados" en jugadores del Racing, que esta temporada regresa a Primera División después de 14 años. A pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de LaLiga EA Sports, como le suele ocurrir a los recién ascendidos, cree que esos cerca de 60 millones de euros permitirán al Racing hacer un equipo "muy competitivo", aprovechando la "base sólida" de jugadores que consiguieron el ascenso.

Esas salidas, ha apuntado, llevarán aparejadas llegadas de jugadores "importantes". "Una vez que tengamos una situación más clara del mercado, a partir de ahí vamos a hablar de fichajes importantes", ha dicho.

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También se ha pronunciado sobre la reforma integral de los Campos de Sport de El Sardinero planteada por el Racing, que está a la espera de la constitución de una mesa de trabajo con el Ayuntamiento para analizar la viabilidad del proyecto. Así, confía en que "en noviembre a más tardar esté ya resuelto" para hablar de planes concretos.

"En teoría hay una nueva mesa de trabajo que se va a poner a trabajar y queremos trabajar con celeridad en este proyecto porque el Racing, la sociedad cántabra en general, demanda muchísimo más lugar en el estadio que hoy en día no tenemos", ha incidido. Ha sostenido que los Campos de Sport tienen que ser más modernos y ha opinado que eso supondrá un impulso a la zona del Sardinero, que, a su juicio, está "caída económicamente" pese a su "enorme potencial".