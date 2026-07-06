El Zaragoza acelera por tres fichajes determinantes: la nueva ventaja de Lalo Arantegui

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 11:50h.

El club blanquillo pone el foco en los fichajes que marcarán la diferencia

Engordan la venta de Álex Gomes y ofrece un cambio de mercado al Zaragoza

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Semana importante en las oficinas del Real Zaragoza. A diez días de arrancar con los pertinentes reconocimientos médicos de pretemporada, el club blanquillo se vuelca en el mercado de fichajes. En los últimos días, la operación salida ha sufrido un avance importante y ahora llega el turno de los nuevos fichajes.

La dirección deportiva que comanda Lalo Arantegui adelantó tareas con la pasada LALIGA Hypermotion aún en curso con el objetivo de facilitar la planificación en Primera RFEF. Tras formar un nuevo bloque en el Zaragoza de Ibai Gómez, la entidad maña se centra en tres operaciones determinantes.

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El Zaragoza acelera por tres fichajes determinantes

Tres posiciones cobran protagonismo en este tramo estival. El director deportivo zaragocista busca elevar el nivel en la zona del campo donde se ganan los partidos. Un fichaje en área propia y dos en la contraria, las operaciones que están sobre la mesa de Lalo Arantegui. Y es que, según informa Sport Aragón, el Zaragoza busca un delantero centro y un portero de primer nivel.

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El equipo maño apunta a llevar el peso de los encuentros durante su aventura en el fútbol profesional, pero está dispuesto a invertir en las áreas. Además de las citadas, la tercera operación determinante que se busca pasa por fichar un nuevo extremo izquierdo, según informa El Periódico de Aragón.

Tres fichajes importantes y que apuntan a ser claves en el devenir de la temporada. Los refuerzos en las áreas tienden a ser los más costosos, pero ahora Lalo Arantegui parte con una nueva ventaja en el mercado. Lo ingresado por Álex Gomes brinda más margen a una dirección deportiva que, hasta la fecha, ha tenido que tirar de fórmulas imaginativas y jugadores libres para reforzar la plantilla que lidera Ibai Gómez. Del acierto en estas tres demarcaciones dependerá una gran cuota del éxito blanquillo.