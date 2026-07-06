El Deportivo calienta una nueva opción por el frenazo del lateral: un fichaje contrastado

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 15:11h.

Fernando Soriano marca esta operación como prioritaria

El Dépor señala a ocho jugadores y abre seis casos de mercado

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La posición del lateral izquierdo protagoniza una de las prioridades veraniegas del Deportivo de A Coruña. Con Giacomo Quagliata como única opción específica en dicha demarcación, la dirección deportiva blanquiazul busca un nuevo cromo que eleve la competencia en ese perfil de la zaga. Fernando Soriano atendió la petición de Antonio Hidalgo y ofreció un par de opciones de nivel.

El club coruñés se ha interesado por las situaciones de Angeliño y Alberto Moreno. El de Coristanco es la gran prioridad deportivista para completar el lateral izquierdo y el propio jugador está por la labor de regresar a casa, aunque no está siendo una negociación sencilla con la Roma.

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Por su parte, el sevillano está sin equipo tras su aventura en el Como italiano, y aunque se ofreció al Sevilla FC, Fernando Soriano también tanteó su incorporación. Tras unos días de mucho movimiento, la citada parcela defensiva ha sufrido un frenazo y emerge una nueva opción.

El Deportivo calienta una nueva opción por el frenazo del lateral

Según avanza el medio italiano Lazialità, especializado en la actualidad de la SS Lazio, el Deportivo tiene en su agenda a Luca Pellegrini. A sus 27 años, el lateral izquierdo encarna una opción contrastada con mucha experiencia en el calcio. Con un año de contrato aún por delante en el cuadro romanista, el defensa ha militado en clubes importantes como Roma o Juventus.

Ahora, Fernando Soriano apunta su nombre para ofrecerle la que sería su primera aventura en el fútbol español. Su situación en la Lazio invita al optimismo, pues la citada fuente apunta que no entra en los planes de Gennaro Gattuso y una salida este verano es el escenario más probable.

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El hándicap de la hipotética negociación, la competencia. El Dépor tendría que imponerse al interés de otros clubes de LALIGA EA Sports además de ingleses. Por el momento, una nueva opción a la espera de avances por el deseado Angeliño.