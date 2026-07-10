El Celta echa cuentas por el fichaje de Ayoze Pérez: un obstáculo y una alternativa

Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 08:41h.

El futbolista canario no es la única opción sobre la mesa de Marco Garcés

El Málaga juega con la ansiedad del Celta por dos fichajes

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No será un mercado sencillo para el Celta de Vigo. Con todos los esfuerzos puestos en la operación salida, la dirección deportiva que lidera Marco Garcés necesita aligerar la plantilla e incluso generar ciertos ingresos para acudir al mercado veraniego a por los objetivos deseados. Tras las llegadas de Aleix Febas y Javi Galán, el club olívico busca refuerzos en ataque y apunta alto.

Claudio Giráldez demanda un perfil diferente a lo que tiene en nómina para la banda izquierda. Al igual que ocurrió el pasado verano con Bryan Zaragoza, el técnico celeste quiere un extremo que aporte desborde y sume con cifras.

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A pesar de los problemas que está tratando de resolver en materia de salidas, la dirección deportiva se interesa por el fichaje de Ayoze Pérez. No es una operación sencilla, pero al igual que hay un obstáculo en la operación, el Celta también maneja alternativas.

El Celta echa cuentas por el fichaje de Ayoze Pérez

Según informa Radio Galega, el interés vigués en el atacante canario es real. Marco Garcés contactó con el entorno de Ayoze Pérez para echar cuentas y la operación en estos momentos es muy difícil. El mercado es largo y entre los planes celestes figuran varios traspasos que podrían permitir un esfuerzo por el jugador del Villarreal.

La citada fuente añade que, actualmente, el Celta es el único club español que se ha interesado por el internacional a las puertas de los 33 años. Con contrato hasta junio de 2028, Ayoze Pérez es feliz en un Villarreal de Champions League y además está recibiendo ofertas del extranjero.

Un contexto que complica la llegada del extremo reconvertido a delantero centro y que obliga a la entidad viguesa a manejar alternativas. Ahí entra de lleno el nombre de Alfon González, vinculado al Sevilla hasta junio de 2028 y sin terminar de instalarse. Una nueva lesión, esta vez en el primer día de la pretemporada, podría acabar con una operación de regreso que agrada a Claudio Giráldez pero que no es prioritaria. La citada fuente añade que el futbolista de banda que busca el Celta no tardará en llegar.