El Deportivo se cuela entre Atlético de Madrid y Real Sociedad: puja y fichaje de futuro

Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 08:03h.

Futbolista argentino de 22 años

El Deportivo avanza y oferta por el fichaje de Álvaro Morata

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No es un mercado cualquiera para el Deportivo de A Coruña y lo está demostrando. En los planes del club herculino se dibujaba el asalto a LALIGA EA Sports con el objetivo de mantenerse en la élite, y al menos en los despachos, está optando seriamente a ello. La dirección deportiva que lidera Fernando Soriano trata de reforzar todas las líneas, aunque algunas demarcaciones necesitarán más de un cromo.

Una de esas posiciones que exigen un mayor esfuerzo apunta a ser el eje de la zaga, siempre y cuando se produzcan nuevas salidas. En la hoja de ruta blanquiazul se perfilaban dos nuevos defensas centrales. El primero de ellos ha sido el joven Bright Ede y el segundo podría llegar desde Argentina.

El Dépor se cuela entre Atlético y Real Sociedad por un fichaje de futuro

Según el diario argentino Soy del Millo, especializado en la actualidad de River Plate, el Deportivo está interesado en el fichaje de Lautaro Rivero, un defensa central de 22 años al que se le presupone un interesante potencial. Tanto es así que, como avanzó el Diario AS, Atlético de Madrid y Real Sociedad también le siguen la pista.

El joven futbolista está muy bien valorado en River Plate, pero a pesar de su contrato hasta 2029, el club argentino no descarta un traspaso en esta ventana de transferencias. Fernando Soriano se cuela en una puja entre colchoneros y txuri urdin que podría dispararse a los diez millones de euros.

Actualmente, las cantidades en las que se tasa el movimiento complican su llegada a Riazor, aunque de momento, ni Atlético de Madrid ni Real Sociedad han avanzado formalmente. Si se retiran de la puja, el Deportivo podría irrumpir en la operación buscando una rebaja por Lautaro Rivero con fórmulas imaginativas como la división de los derechos federativos del zaguero.