Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 15:17h.

Hay operaciones que tardarán en resolverse, tanto de entradas como de salidas

El Sporting, opción para dos descartes de Claudio Giráldez en el Celta

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El Celta de Vigo ha presentado este mismo jueves a Javi Galán como nuevo jugador celeste. El lateral, que llega tras su periplo en el Atlético de Madrid y un escueto paso por Osasuna, se ha comprometido con el conjunto celtista por las dos próximas temporadas. Sin embargo, en su presentación, Marco Garcés ha respondido con cautela a una pregunta durante la rueda de prensa que le cuestionaba sobre los plazos y los tiempos de las operaciones, tanto de entradas como de salidas, que quedan pendientes. De este modo, el directivo ha instado a periodistas y aficionados a ser pacientes.

"Yo me espero un verano largo. Un verano bastante largo. Necesitamos ser pacientes", expresa el director deportivo en sala de prensa. Eso sí, también reconoce que la mayoría del trabajo lo tiene hecho, y que solo faltarían algunos retoques: "Estamos muy contentos con el bloque de jugadores, y nuestra intención es conservarlo en toda la medida de lo posible este grupo de jugadores que nos hizo llegar a dos copas europeas. Entonces estamos contentos y vamos a ser muy pacientes, expresó.

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Marco Garcés responde a la salida de Hugo Sotelo al Levante

En este sentido, Marco Garcés también respondió a la posible salida de Hugo Sotelo rumbo al Levante UD. Una operación en la que, de momento, no hay novedades: "No, por lo pronto no hemos avanzado nada en ese aspecto", confirma.

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De este modo, el Celta de Vigo sigue teniendo poco margen de maniobra para realizar las incorporaciones que necesita. Y es que, aunque han salido jugadores como Joseph Aidoo, Franco Cervi, Mihailo Ristic y Óscar Mingueza, han regresado de sendas cesiones otros como Unai Núñez, Manu Sánchez, Carlos Dotor, Damián Rodríguez y Carles Pérez. Por lo tanto, una temporada más, la mayor labor del director deportivo será la de encontrar acomodo para todos los futbolistas que no tienen hueco en el plantel y con los que Claudio Giráldez no cuenta. Y, según las palabras del director deportivo, Marco Garcés, va para largo.