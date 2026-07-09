Celia Pérez 09 JUL 2026 - 21:48h.

El delantero cuenta lo que le dijo el técnico celeste hace unos días

Borja Iglesias responde al interés de Club América: "Nunca se sabe lo que puede pasar"

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Mientras el Celta arrancó este martes la pretemporada 2026 y comienza a coger ritmo para la campaña tan ilusionante que se viene, en el club están muy pendientes de Borja Iglesias. El delantero se encuentra concentrado con la selección española en el Mundial 2026, en el que debutó hace apenas unos días en el partido de octavos frente a Portugal. No ha sido hasta el quinto partido cuando por fin el gallego pudo disputar sus primeros minutos, recibiendo cientos de felicitaciones, aunque con una muy especial por parte de Claudio Giráldez.

Borja, que ha estado este jueves en zona mixta ante los medios de comunicación, además de hablar del interés de Club América, desveló que tras su debut en el Mundial recibió un mensaje de su entrenador en el Celta de Vigo que le hizo llorar. “Que todo el mundo te felicite en el vestuario es muy especial. Hay una mezcla de emociones. Te acuerdas de mucha gente, vi los mensajes de mi mujer y mi familia, que les vi luego. Y en la grada, Claudio -Giráldez- me mandó un mensaje y me dio la enhorabuena por el debut y, sobre todo, por cómo lo había hecho, por el tipo de persona que lo ha hecho. Y estuve llorando un rato”, dijo en zona mixta.

“Me siento muy querido y arropado. Después de debutar recibí un montón de abrazos y cariño y eso habla mucho de este equipo”, añadió.

“Luis me animó a intentar que cerrásemos el partido. Todos pensábamos en ello y no en una prórroga. Fue un momento complicado porque pasaban los minutos y pensé que no iba a salir -ríe-. Me lo tomé con tranquilidad y preparado para lo que tocara. Muy feliz por debutar, por estar aquí y tener minutos, que es muy complicado”, explicó sobre el momento en el que salió al campo ante Portugal, en los últimos minutos.

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Además, explicó su rol en el equipo y volvió a hacer mención a Claudio Giráldez.

“Intento desde que soy joven hacer lo mismo. La realidad es que hace un par de años cuando llegué al Celta, Claudio hizo una reflexión. ‘El fútbol os ha enseñado que tenéis que jugar siempre y la realidad es que no’, fue un shock. Al final te preparas para estar disponible, entrenar y aportar al equipo y al grupo, y prepararse sobre todo para aportar desde fuera. Estar aquí es un lujo y aportar desde cualquier punto es un orgullo”, declaró.