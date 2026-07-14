¿Qué pasará con Borja Iglesias en la jornada 1 de LALIGA?

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 13:58h.

El conjunto olívico rechaza jugar ocho partidos en cuatro semanas

El whatsapp de Penélope Cruz a Borja Iglesias y el inicio de una amistad: "Alucinante"

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La publicación de los horarios de la primera jornada de LALIGA certifica el duelo entre el Celta y el Osasuna para el domingo 16 de agosto a las 21.30h. La negativa del conjunto celtiña a hacer una petición para posponer el encuentro como sí han realizado otros clubes deja en el aire la participación de Borja Iglesias atendiendo a las fechas marcadas para sus vacaciones tras su presencia en el Mundial 2026.

Borja Iglesias va a tener muy difícil estrenarse en el debut de la temporada 26/27 con el Celta en el estreno liguero debido a sus vacaciones tardías al formar parte de La Roja. Con 21 días de vacaciones obligatorias, el cierre de la competición para el Panda será o bien el 18 de julio con el choque por el tercer puesto o bien el 19 de julio en la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA.

Si el delantero no decide adelantar sus vacaciones, lo normal es verle de regreso el lunes 10 de agosto en A Madroa, por lo que apenas tendría margen para hacer la pretemporada y hacerse al grupo para estar disponible. Con seis días por delante de preparación tiene algunas opciones, pero es el propio Celta el que ha decidido no hacer una petición a LALIGA para retrasar la jornada, por lo que cuenta con que no tendrá al gallego a su disposición.

La regla a la que se han acogido otros clubes señala que los equipos deben tener "un número relevante de jugadores" en las semifinales, pero aun así ha habido peticiones con casos menores. El Celta ha preferido en este caso darle prioridad al bloque para no mover el calendario, porque si no habría tenido que jugar ocho partidos en cuatro semanas en pleno inicio de la temporada, una carga muy física que ha rechazado ante la posible ausencia de un único jugador.

En el caso del Celta se podría haber planteado el retraso también para darle algo más de tiempo a Starfelt en su recuperación, porque llegará justo a la pretemporada de cara al inicio liguero si se cumplen las previsiones. Un dilema que no existe en este caso para así afrontar el calendario con las fechas naturales sin cambios ni aplazamientos.