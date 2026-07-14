Celia Pérez 14 JUL 2026 - 14:02h.

El defensa cierra un gran año afrontando las semifinales con España

El curioso juego de Marcos Llorente y Pubill descalzos y sin camiseta en la previa del España-Bélgica

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Marc Pubill vivirá esta noche unas semifinales de la Copa del Mundo junto a la selección española. Un gran sueño con el que ir acabando una temporada de lo más especial para el defensa. A pesar de que no arrancó con todo el protagonismo que a él le hubiera gustado bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, el de Terrasa acabó asentándose en un once en el que ha rendido a un gran nivel y que le ha valido para alcanzar la llamada de Luis de la Fuente.

Un año frenético en el que Ana, su madre, ha reconocido que han sentido "vértigo" en alguna ocasión. En una entrevista en El Partidazo de Cope cuenta cómo han transcurrido todos estos meses desde su llegada al Atlético de Madrid el verano pasado. "Este año nos ha dado como un poco de vértigo todo porque fue una sorpresa lo del Atlético de Madrid. Llegamos allí y Marc fue desde el primer día superfeliz. Nosotros también. Y empezó sin jugar. Y Marc nos decía, yo no me quiero ir de aquí porque yo estoy porque yo estoy superfeliz, me encuentro supercómodo", comenzó desvelando al respecto.

"Empezó a jugar, ya no lo sacaron y ya fue todo como muy rápido. Nos daba como un poco de vértigo y al final ya lo de la convocatoria con la selección fue espectacular. Entonces es como que nos da un poquito de miedo, pero vemos que Marc lo lleva superbien. Lo lleva mejor él que nosotros. Siempre le decimos lo mismo, que le ha costado mucho llegar a donde ha llegado, que se acuerde del camino, de lo que ha luchado, lo que ha pasado y entonces él ya vuelve a poner los pies en el suelo", añadió reconociendo así la temporada vivida por el futbolista y su familia.