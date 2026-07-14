Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUL 2026 - 13:49h.

El surcoreano está de vacaciones después de disputar el Mundial

Por qué el Atlético de Madrid juega su partido aplazado contra el Málaga una semana antes que el resto de equipos

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Kang-in Lee está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El internacional surcoreano, una de las grandes apuestas del club rojiblanco para la próxima temporada, llegará procedente del Paris Saint-Germain después de que ambas entidades alcanzaran un acuerdo para su traspaso por una cantidad cercana a 40 millones de euros. El futbolista firmará hasta 2031 y está llamado a ocupar un papel importante en el equipo de Diego Pablo Simeone, especialmente tras la marcha de Antoine Griezmann. Una vez finalizadas las tres semanas de vacaciones tras su participación en el Mundial de 2026, el atacante se incorporará a la disciplina rojiblanca al final de esta semana o el lunes de la siguiente.

Kang-In Lee hará la pretemporada casi al completo

Según informa Isaac Suárez en Marca, en el Atlético de Madrid ya tienen todo preparado para recibir al futbolista surcoreano y la única incógnita pasa por conocer el día exacto de su incorporación. El club estudia que viaje directamente a la concentración de Los Ángeles de San Rafael este mismo viernes o que se una al grupo el próximo lunes, ya de regreso a los entrenamientos en el Cerro del Espino.

La intención del Atlético es que complete prácticamente toda la pretemporada para acelerar su adaptación a un equipo en el que tendrá una gran responsabilidad desde el primer día. En el Metropolitano confían en que el internacional surcoreano pueda llenar parte del vacío dejado por Griezmann.

Además de su importancia deportiva, el fichaje también supone un enorme impulso para la imagen internacional del club. La presencia de Kang-in Lee ha despertado una enorme expectación en Corea del Sur, donde ya ha nacido una peña de aficionados del club rojiblanco. El nuevo fichaje será el gran atractivo del Atlético durante la gira asiática de agosto en la que los colchoneros se enfrentarán al Manchester City.